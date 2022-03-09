Из горячих точек по гуманитарным коридорам эвакуировали около 48 тысяч человек — ОП

9 марта, 23:25
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Беженцы из Украины на вокзале в Варшаве, Польша, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Беженцы из Украины на вокзале в Варшаве, Польша, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что за 9 марта в Украине по гуманитарным коридорам были эвакуированы 48 тысяч человек.

Обновлено в 23:45. Президент Владимир Зеленский в обращении заявил, что по трем гуманитарным коридорам удалось вывезти около 35 тысяч человек.

В своем Telegram-канале Тимошенко рассказал, что эвакуацию проводили с трех направлений:

  • Киевская область — 3,5 тысячи человек;
  • Энергодар — 1000 человек;
  • Сумы — 43 тысячи человек.
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Также продолжается эвакуация десятков тысяч человек из Харькова — благодаря Укрзализныце и автобусами.

Утром 9 марта вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина и Россия согласовали гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения в условиях полномасштабного вторжения РФ по шести маршрутам. Прекращение огня было согласовано с 9:00 до 21:00 9 марта.

Эвакуация из Бучи и Гостомеля Киевской области, а также Изюма Харьковской области была сорвана из-за действий россиян.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Гуманитарный коридор Кирилл Тимошенко Офис президента Украины Война России против Украины

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