Из Донецкой области выехали две трети жителей — глава ОВА 3 августа, 00:23 Последствия российского ракетного удара по Краматорску, 29 июля 2022 года (Фото:Press service of the Donetsk Regional Military Administration/Handout via REUTERS)

Две трети жителей Донецкой области уже эвакуированы. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире всеукраинского телемарафона во вторник, 2 августа.

По словам главы ОВА, эвакуация происходит каждый день, но сейчас на фоне большой обеспокоенности людей тем, что они не знают, куда эвакуироваться и в каких условиях будут находиться, им «четко сообщают, куда они отправятся и в каких городах будут находиться». После прибытия людям помогают оформлять справки внутренне перемещенных лиц и выплаты ВПО, добавил он.



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Кириленко подчеркнул, что главная цель эвакуации — сберечь жизни и здоровье людей в условиях боев на Донбассе, а также пройти отопительный сезон, который без газоснабжения будет очень сложным.

«Всего уже выехало две трети области. Осталось плюс-минус 350 тысяч, потому что часть людей возвращается. Темпы очень низкие, большинство людей не хотят уезжать», — сказал глава ОВА и выразил надежду, что с наступлением холодов люди будут эвакуироваться активнее.



Президент Владимир Зеленский в ежедневном обращении 2 августа сказал, что на Донбассе сейчас крайне тяжелая ситуация: «…Мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе — Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами».

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в Донецкой области началась обязательная эвакуация. Первый поезд привез местных жителей в Кропивницкий.

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов и невозможности обеспечить отопительный сезон в регионе.

Как помочь украинцам выехать из зоны боевых действий https://www.youtube.com/embed/gpsXXngxkdU

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