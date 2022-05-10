Оккупанты вывозят оборудование из больниц и школ в захваченной Кременной — Гайдай 10 мая, 13:58 Цей матеріал також доступний українською В захваченной Кременной оккупанты грабят больницы и школы (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты вывозят оборудование из больниц и школ в захваченной Кременной.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, после захвата города на плацу Луганского областного военного лицея Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии оккупанты «повесили свою тряпку, выскребли с фасада надпись Слава Украине и обчистили все помещения».

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«Всю современную технику вывезли в РФ. Кроме того, брали что нравится из казарм, столовой, складских помещений. Россияне обследовали каждый сантиметр образовательного учреждения. Школы города тоже „освободили“ от имущества», — отметил он.

Гайдай добавил, что такое же произошло и с медицинским городком.

В первые дни оккупации они начали демонтировать оборудование и перевозить в Луганск или России.

Российские оккупанты захватили Кременную Луганской области 18 апреля, бои за город шли три дня.

Перед этим оккупанты расстреляли автомобиль с людьми, которые пытались эвакуироваться.





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