Россия использовала вакуумные бомбы в украинских городах, применение химоружия проверяется — Зеленский 21 апреля, 12:13 Цей матеріал також доступний українською Россия уничтожает украинские города (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Россия массово использовала в войне против Украины вакуумные бомбы, а применение химического оружия проверяется, заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

«Используются разные бомбы. Мы проверяем использование химического оружия со стороны РФ. Мы выступаем как люди справедливые и базируемся на фактах. Профессионалы, специалисты должны взять образцы, и когда будут доказательства, мы покажем, какое химическое оружие и где они его использовали. Но прежде всего — факты», — пояснил он.

Видео дня

Зеленский добавил, что использование запрещенных вакуумных бомб в украинских городах доказано.

«Что касается вакуумных бомб запрещенных, они их использовали, начиная с Харькова, и в других городах — этих примеров уже много. Там нечего доказывать, там уже все доказано», — резюмировал украинский президент.

11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе, пострадали три человека.

В Пентагоне заявили, что у них пока нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.