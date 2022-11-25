С 24 февраля в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек — ICMP 25 ноября, 07:01 Пока неизвестно, сколько людей были насильственно перемещены (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей сообщил, что во время полномасштабной войны в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек.

Его слова приводит Reuters.



По словам Холлидея, цифра 15 тысяч консервативна, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинской власти, погибли или пропали без вести 25 тысяч человек.

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Он считает, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине продлится годами даже после прекращения боевых действий.

Холлидей заявил, что неизвестно, сколько людей были насильственно перемещены, содержатся под стражей в России, разведены со своими семьями, или умерли и похоронены в импровизированных могилах.

«Сейчас главное — принять все необходимые меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего количества человек. Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, поэтому должны быть привлечены к ответственности», — сказал он.

Международная комиссия по пропавшим без вести создана после балканских войн 1990-х годов, организация базируется в Гааге.