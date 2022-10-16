235-й день войны — главное. Иран поможет России ракетами, вознаграждение за Гиркина и первые похоронки на мобилизованных россиян

16 октября, 22:14
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ВСУ уже 235 дней противостоят полномасштабному российскому вторжению (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ уже 235 дней противостоят полномасштабному российскому вторжению (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Воскресенье, 16 октября — 235-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Иран согласился передать России баллистические ракеты и беспилотники Arash-2

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Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников большой дальности Arash-2, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW). Аналитики пишут, что единственным свидетельством такого соглашения пока являются российские и украинские Telegram-каналы, ссылающиеся на неназванные иранские источники.

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В то же время в ISW считают очень маловероятным, что россияне смогут использовать Arash-2 с большей эффективностью, чем они используют Shahed -136.

The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц пишет, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

Согласно данным разведки, Иран готовит первую партию Fateh-110 и Zolfaghar — двух иранских баллистических ракет малой дальности. Они способны удивлять цели на расстоянии 300 и 700 км, заявили собеседники WP.

Иран в то же время продолжает настаивать, что не поставляет России дроны-камикадзе и заявляет о позиции нейтралитета в отношении войны, развязанной Кремлем.

Ситуация на фронте: оккупанты продолжают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлении

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В Генштабе ВСУ сообщают, что оккупанты в течение суток пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Тем временем авиация Вооруженных сил Украины в течение 16 октября нанесла более 20 ударов, поразив районы сосредоточения вооружения и военной техники врага, а также четырех позиций ЗРК.

В то же время в Херсонской области российские оккупанты начали процесс эвакуации незаконно созданных на ее территории так называемых «государственных учреждений». Их сотрудников вывозят во временно оккупированный Крым.

В Луганской области захватчики пытаются сдержать продвижение ВСУ. Они минируют дороги в направлении Сватового и Кременной, а также подтягивают большое количество резервов — как техники, так и живой силы.

Оккупанты заявили об обстреле мэрии Донецка. Здание повреждено, возле него начался пожар

Российские оккупанты заявили о «прямом попадании» в здание городского совета Донецка, которое они называют «администрацией» в воскресенье, 16 октября. Возле него начался пожар.

«Глава администрации» Алексей Кулемзин заявил, что сгорели три автомобиля, а в самом здании выбиты стекла в окнах. По его словам, удар был со стороны Парка кованых фигур.

О пострадавших ничего не говорится. Он опубликовал видео и фото, на которых видны разрушения внутри мэрии.

Украинская сторона удар пока не комментировала.

За пленного Гиркина обещают вознаграждение в 150 тысяч долларов: присоединилось и государство

После того как появилась информация об отправке на фронт бывшего главаря террористов ДНР и военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова), разные блоггеры и публичные деятели объявили о вознаграждении за взятие его в плен.

Волонтер Сергей Стерненко, музыкант Тарас Тополя, военнослужащий и писатель Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай вместе пообещали 50 тысяч долларов.

Позже к «акции» присоединилось и Главное управление разведки Минобороны Украины — ГУР объявило о вознаграждении в 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в плен.

Ситуация на границе с Беларусью напряженная, но под контролем. Минск анонсирует прибытие 9000 российских военных

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Алексей Мельник
Алексей Мельник
Лукашенко готов к войне?

В Госпогранслужбе Украины заявляют, что ситуация на границе с Беларусью пока контролируемая, изменения не зафиксированы. В то же время, разведка и соответствующие подразделения Сил обороны продолжают следить за обстановкой.

Между тем Минобороны Беларуси объявило, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят 9 тысяч российских военных. Первая партия прибыла накануне, однако количество не уточняется.

Подходят к критическому пределу. Потери российских войск на юге в шесть с половиной раз больше, чем украинских

Командующий оперативным командованием Юг генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал об увеличении количества погибших оккупантов на юге Украины. Соотношение украинских и российских потерь составляет около одного к шести с половиной.

Генерал-майор заявил, что критический предел соотношения потерь — один к восьми. Он отметил, что после этого российская армия будет психологически «сыпаться».

В РФ начали приходить похоронки на недавно мобилизованных солдат

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В Россию начали приходить похоронки с сообщениями о гибели в Украине недавно мобилизованных. Оккупанты погибли буквально через несколько недель после объявления российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, «первые гробы сейчас возвращаются в Россию из Украины, привозя останки простых россиян, которым сначала обещали скорую спецоперацию, а теперь призывали идти воевать».

По мнению западных журналистов, их смерть «может стать еще одним переломным моментом для России».

Работа зернового коридора будет продлена после 22 ноября

ООН, Турция и Украина выразили готовность продлить действие зернового соглашения после 22 ноября. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам встречи в Стамбуле в воскресенье, 16 октября, с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Ранее координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Махмуд Абдулл заявил, что договор по экспорту украинского зерна будет продлен.

Новости одной строкой:

  • США не потерпят какого-либо применения Россией ядерного оружия в войне против Украины — Салливан
  • Выдержала 130 ударов за три дня. Россияне не смогли парализовать энергетику Украины — Шмыгаль
  • В Китае проходит 20-й съезд Компартии. Си Цзиньпин говорит, что никогда не откажется от права применять силу против Тайваня.
  • Из-за удара по Керченскому мосту россияне потеряли возможность перекидывать вооружение и технику в Крым
  • Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совбеза РФ — росСМИ
  • РосСМИ обнародовали возможную причину стрельбы на полигоне под Белгородом
  • Россия не способна производить ракеты так быстро, как их тратит — британская разведка.
  • Впервые с мая. На прошлой неделе вырос поток выезжающих из Украины
  • Российский Газпром грозится прекратить поставки газа в Европу, если ЕС введет «ценовой потолок»
  • В Британии высокопоставленные члены Консервативной партии обсудят отставку Лиз Трасс — СМИ
  • Внебрачная дочь Шойгу получила гражданство Литвы — LTR
  • Глава МИД Германии заявила, что сейчас приоритетом являются системы ПВО, танки — второстепенный вопрос
  • Франция передаст Украине системы ПВО Crotale и проведет обучение для 2000 украинских военных
  • Российским оккупантам зимой будет сложнее, чем ВСУ — Ходжес
  • Ситуация на ЗАЭС крайне сложная, территория заминирована, сотрудников пытают — председатель Энергоатома
Редактор: София Лазарова

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