Интенсивность обстрелов со стороны войск РФ в марте существенно выросла — пограничники 6 апреля, 08:48 Украинские военные держат оборону вдоль всей линии фронта, несмотря на интенсивные обстрелы РФ (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

В марте интенсивность обстрелов украинских военных со стороны оккупационных войск РФ существенно увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет Укринформ.

«В течение марта пограничники выдержали более 1800 обстрелов, которые совершал враг по позициям наших военнослужащих. Их интенсивность по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 11%. Совместно с другими подразделениями пограничники в течение марта участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с агрессором», — пояснил он.

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Демченко добавил, что в ходе совместных действий уничтожено значительное количество живой силы противника и вражеской техники.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

5 апреля западные официальные лица заявили, что российские силы добились «очень медленного прогресса» в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на ввод большого количества солдат и огромные потери.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.