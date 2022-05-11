Украинская разведка опубликовала имена летчиков РФ, которые бомбили украинские города 11 мая, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Разведка узнала имена летного состава полка РФ, причастных к преступлениям в Украине (Фото:structure.mil.ru)

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало имена российских летчиков, которые наносили ракетно-бомбовые удары по украинским городам.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Речь идет о российских военных 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС, (военная часть 77983), которая дислоцируется на аэродроме Хурба Хабаровского края.

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«Большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси Лида и Барановичи, а также аэродромов в России Борисоглебск и «Мариновка», — отметили там.

В списке 97 человек командного и летного состава 277 бомбардировочного авиационного полка.

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 мая — 77-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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