Самолеты из Крыма. Игнат рассказал новые детали об обстреле Одесской области в ночь на 8 мая

8 мая, 15:41
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Пожар в Одесской области в результате российской ракетной атаки в ночь на 8 мая (Фото:State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)

Пожар в Одесской области в результате российской ракетной атаки в ночь на 8 мая (Фото:State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказал на брифинге новые детали об обстреле рашистами Одесской области в ночь на 8 мая.

«Одесскую область сегодня атаковали самолеты Ту-22М3 из района мыса Тарханкут в оккупированном Крыму, было семь этих самолетов из мест базирования Энгельс и Шайковка. Именно там базируется Ту-22М3, это дальние бомбардировщики, наносившие удары по Одесской области ракетами Х-22», — заявил Игнат.

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По его словам, это мощные, но неточные ракеты, их боевая часть имеет массу 950 кг.

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«Поэтому часто случаются такие случаи, когда ракеты попадают в жилые дома. Мы знаем Кременчуг, мы знаем Днепр — одни из самых ярких случаев проявления российского терроризма», — сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат констатировал, что там, куда попали ракеты, никаких объектов военного назначения не было.

«Часть ракет не долетела или самоликвидировалась, или упала в море, а часть в конце концов достигла побережья и поразила эти объекты», — добавил он.

В Офисе генпрокурора сообщили, что ракетный удар рашистов в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ночь на 8 мая полностью разрушил базу отдыха и повредил еще пять баз. Также было повреждено 20 частных дачных домов.

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От взрыва вражеской ракеты на территории складского помещения продовольственного предприятия в Одесском районе один человек погиб и еще два человека получили ранения.

В связи с обстрелом начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Сообщалось, что, по предварительной информации, обстрелы были произведены крылатыми ракетами Х-22.

В результате обстрелов рашистов в Одессе сгорели склады с гуманитарной помощью Красного Креста.

В ночь на 8 мая враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации по Одесской области. Ракеты враг направил на склад одного из продовольственных предприятий и рекреационную зону на черноморском побережье. Возник пожар. Его удалось ликвидировать утром 8 мая.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Крым Одесская область Украина-Россия Ракетные удары Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Юрий Игнат

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