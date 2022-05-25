Атакуют районы возле бомбоубежищ. Оккупанты ведут наступление на Северодонецк, за сутки в городе шесть погибших и восемь раненых — Гайдай 25 мая, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты целенаправленно обстреливают территорию возле бомбоубежищ, где прячутся люди (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

С самого утра среды, 25 мая, российские оккупанты при поддержке артиллерии ведут наступление на Северодонецк.

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Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, за минувшие сутки в городе шесть погибших и восемь раненых.

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Оккупанты целенаправленно обстреливают те территории, где находятся бомбоубежища с жителями Северодонецка.

«Они знают, что на северодонецком Азоте обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия — туда тоже бьют неслучайно. Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина. Эту информацию оккупанты собирают, используя беспилотники, а также поступают данные от наводчиков», — пояснил глава ОВА.

Он добавил, что еще два человека погибли в старых районах Северодонецка, четверо ранены.

В результате вражеских обстрелов разрушены два дома в Северодонецке, по четыре — в Новодружеске, Врубовке и Камышевахе, по три — в Золотом и Тошковке, по два — в Екатериновке и Нырковом, один — в Горском.

Оккупанты уничтожают населенные пункты Луганской области, наступая на Лисичанск и Северодонецк. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составляла около 30%.



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