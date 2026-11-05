Холдинг SHERIFF и ROKOSH Event Agency начинают сотрудничество, чтобы сделать адресное оповещение о воздушных угрозах частью организации корпоративных и массовых мероприятий. Акустическая система оповещения «Купол безопасности», разработанная SHERIFF, поможет получать информацию о потенциальных угрозах вблизи конкретной локации и своевременно на них реагировать.

Организация мероприятий во время войны — это постоянная работа с рисками. Даже когда программа согласована, спикеры приглашены, а гости зарегистрированы, остается вопрос: как действовать, если весь день будет сохраняться угроза воздушной атаки?

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Для украинского бизнеса это уже привычная часть планирования. В то же время современные технологии предоставляют организаторам дополнительные возможности для оценки рисков и принятия более обоснованных решений.

Именно поэтому SHERIFF и ROKOSH решили объединить свои компетенции: более чем 20-летний опыт SHERIFF в сфере безопасности и экспертизу ROKOSH в организации мероприятий. Результатом сотрудничества станет внедрение «Купола безопасности» как дополнительного инструмента информирования о воздушных угрозах непосредственно на местах проведения событий.

Безопасность — это часть организации мероприятия, а не отдельная услуга

Обычно вопросы безопасности организаторы решают путем привлечения отдельных подрядчиков. В рамках партнерства SHERIFF и ROKOSH предлагают иной подход: технология раннего предупреждения становится частью организационного сопровождения мероприятия.

Для заказчика это означает, что еще на этапе подготовки можно предусмотреть дополнительный инструмент информирования о воздушных угрозах вблизи выбранной локации.

SHERIFF обеспечивает технологическое решение, а ROKOSH координирует его настройку и интеграцию в процессы организации мероприятия.

Первые 10 проектов клиентов агентства получат доступ к «Куполу безопасности» бесплатно.

Как «Купол безопасности» будет работать во время мероприятий

«Купол безопасности» — разработанная SHERIFF система адресного оповещения о воздушных угрозах.

В основе технологии лежит сеть акустических датчиков, обнаруживающих характерные звуковые сигнатуры определенных воздушных угроз.

Система предоставляет ответственным за безопасность информацию о направлении движения обнаруженной угрозы, ее ориентировочном расстоянии и расчетном времени приближения к конкретной локации.

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В отличие от общего оповещения о воздушной тревоге, «Купол безопасности» предоставляет дополнительные адресные данные, помогающие оценить ситуацию вблизи места проведения мероприятия.

При этом «Купол безопасности» не заменяет официальные сигналы воздушной тревоги, укрытия и установленные правила реагирования. Технология предоставляет дополнительную информацию, а решения касательно безопасности участников принимают ответственные лица.

Совместное решение для новых вызовов индустрии мероприятий

Для ROKOSH партнерство с SHERIFF — это возможность дополнить организационное сопровождение мероприятий технологией, отвечающей реальным вызовам украинского рынка.

«Индустрии событий не нужны обещания абсолютной безопасности — никто не может дать их честно. Раньше решение о том, проводить мероприятие или нет, принималось практически вслепую. Теперь у нас есть данные о направлении, расстоянии и времени. Мы гарантируем управляемость: четкий алгоритм действий вместо паники и заблаговременное реагирование. Наша цель — внедрять решения, отвечающие реальным вызовам, с которыми сталкивается украинский бизнес», — отмечает Дмитрий Буглак, CEO ROKOSH Event Agency.

Для SHERIFF это партнерство открывает новое направление применения «Купола безопасности». Технология разрабатывалась для адресного оповещения об угрозах вблизи предприятий и других объектов, а теперь будет внедряться также во время организации корпоративных мероприятий, конференций и форумов.

Совместная инициатива двух компаний призвана предоставить украинскому бизнесу больше практических инструментов для защиты людей и поддержания деятельности даже в условиях постоянных рисков.

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Полностью устранить угрозы невозможно, но современные технологии позволяют получать больше информации для своевременного реагирования на них.

Именно такой подход лежит в основе партнерства SHERIFF и ROKOSH: сочетание технологий безопасности и профессиональной организации мероприятий, чтобы забота об участниках была неотъемлемой частью каждого события.

«Купол безопасности» — это дополнительный инструмент информирования о потенциальных воздушных угрозах. Система не заменяет официальные сигналы воздушной тревоги, укрытия и установленные протоколы безопасности. Решения о реагировании принимают ответственные лица.