В 2030 году нас будет 30 млн. Профессор Элла Либанова рассказывает, как война и эвакуация сократят население Украины — интервью НВ 7 июня, 08:20 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Профессор Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАНУ уверена, что на послевоенный беби-бум рассчитывать не стоит. (Фото:Александр Медведев)

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований, рассказывает, как изменится население Украины из-за войны, и объясняет, почему послевоенного беби-бума, как это было после Второй мировой, в этот раз не стоит ожидать.

Война наносит сокрушительный удар по украинской демографии: кроме боевых потерь, общее число которых пока неизвестно, в Украине погибли не менее 4 тыс. гражданских, а около 5 млн спасались от смерти за рубежом. Часть этих людей уже не вернется домой, считает Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи НАНУ.

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Так что в купе с довоенным спадом рождаемости, миграцией молодых кадров и старением нации Украину ожидает новая демографическая яма, утверждает профессор, что в перспективе подорвет рынок труда и приведет к дефициту бюджета.

Детальнее о том, как война повлияет на численность украинцев и качество их жизни, Либанова рассказывает в интервью НВ.

— Еще до начала войны украинская демография демонстрировала негативную динамику. Углубит ли этот кризис война?

— Безусловно, эхо войны будет сохраняться на протяжении нескольких поколений. Очевидно из-за неизбежного сокращения рождаемости, по крайней мере, во время войны еще меньшей станет численность детей и молодежи в ближайшей перспективе. Не слишком оптимистичны и ожидания относительно смертности и средней продолжительности жизни населения. Мы и в предвоенные времена отстали по этому важнейшему признаку общественного благополучия, главным образом, из-за пренебрежения стандартами здорового образа жизни, охраной труда, безопасностью на дорогах, профилактической медициной, хотя еще в 1960-х годах Украина была среди мировых лидеров. А война вполне закономерно влечет за собой не только повышение смертности, но и ухудшение состояния здоровья, в частности из-за стрессов, несвоевременного лечения и недоступности качественной медицинской помощи в целом.

Но все же эти потери не будут носить катастрофический характер — они будут измеряться тысячами, а не миллионами.

— Какие основные направления демографических потерь наиболее ощутимы для Украины?

— Наибольшие потери сейчас связаны прежде всего с миграцией. Даже по самым страшным оценкам в Украине сегодня не погибло столько людей, сколько уехало. Последних у нас есть по меньшей мере 4 млн, хотя часть из них уже возвращается. По данным Госпогранслужбы, начиная с 10 мая въезд в Украину превышает выезд примерно на 5−6 тыс. граждан в день, то есть совокупное положительное сальдо за этот период достигает уже 200 тыс. Однако, я не уверена, что его обеспечивают только «беглецы от войны». Вполне возможно, что возвращаются уехавшие на заработки, или те, кто пересекают границу несколько раз по личным или гуманитарным нуждам.

Без сомнения, часть эвакуированных женщин и детей осядет за границей, наладит быт и никогда не вернется в Украину. Более того, к ним поедут мужчины и родители, как только такая возможность появится.

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