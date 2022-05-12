Харьков разорвал отношения с российскими «городами-побратимами»

12 мая, 06:26
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Последствия обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Последствия обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Горсовет Харькова принял решение разорвать «побратимские отношения» со всеми российскими городами.

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Пресс-служба Харьковского городского совета сообщила, что с таким предложением выступил мэр города Игорь Терехов.

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Харьков в одностороннем порядке разорвал отношения с Белгородом, Москвой, Нижним Новгородом, Новосибирском и Санкт-Петербургом.

«Еще в первые дни войны я дал поручение убрать с сайта горсовета все российские города-партнеры Харькова. Потому что не может у нас быть побратимских отношений с людьми, которые убивают украинцев и уничтожают нашу Родину. Поэтому я предлагаю сегодня разорвать эти отношения. Таких городов-побратимов у Харькова быть не может», — заявил Терехов.

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11 мая Нацполиция сообщила, что с 24 февраля как минимум 661 мирный житель Харьковской области погиб вследствие полномасштабного российского вторжения в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=-5WBkQ64b0M
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьков Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины

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