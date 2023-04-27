«Позволяет сохранить жизни». Главное о боевом модуле Шабля — волонтерской разработке, созданной в Украине 27 апреля, 14:53 NV Премиум Оператор боевого модуля Шабля может вести бой на расстоянии из безопасного места (Фото:Кадр видео Roboneers via YouTube)

Несколько дней назад 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша сообщила, что им поступил на вооружение боевой модуль Шабля — разработка украинских волонтеров, позволяющая вести огонь дистанционно, сохраняя жизни украинских военных.

Публикации об этом появились на странице Facebook бригады и Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александра Тарнавского.

Тарнавский отметил, что дистанционное управление модулем «позволяет сохранить жизнь нашим бойцам».

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NV собрал главные характеристики Шабли в инфографике.