«Позволяет сохранить жизни». Главное о боевом модуле Шабля — волонтерской разработке, созданной в Украине

27 апреля, 14:53
NV Премиум
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Оператор боевого модуля Шабля может вести бой на расстоянии из безопасного места (Фото:Кадр видео Roboneers via YouTube)

Оператор боевого модуля Шабля может вести бой на расстоянии из безопасного места (Фото:Кадр видео Roboneers via YouTube)

Несколько дней назад 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша сообщила, что им поступил на вооружение боевой модуль Шабля — разработка украинских волонтеров, позволяющая вести огонь дистанционно, сохраняя жизни украинских военных.

Публикации об этом появились на странице Facebook бригады и Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александра Тарнавского.

Тарнавский отметил, что дистанционное управление модулем «позволяет сохранить жизнь нашим бойцам».

Видео дня

NV собрал главные характеристики Шабли в инфографике.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Инфографика NV Боевой модуль Шабля

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