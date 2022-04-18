Атаки РФ в Запорожской области: оккупанты обстреливают Гуляйполе фосфорными бомбами 18 апреля, 17:09 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают Запорожскую область (Фото:Скриншот видео Запорожская ОВА/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли фосфорными бомбами Гуляйполе Запорожской области.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, населенный пункт обстреливают ежедневно.

«Обстрелы города идут каждый день. При этом обстреливаются не только из стрелкового оружия, но и запрещенными фосфорными бомбами. Разрушены жилые дома, объекты социальной сферы», — отметили там.

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17 апреля крылатая ракета попала в частный сектор города. Значительные разрушения получили несколько жилых домов, ранен мужчина.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 18 апреля — 54-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

Фосфорные боеприпасы — это огнеопасные боеприпасы, содержащие белый фосфор. Он очень активно загорается от контакта с кислородом.

Белый фосфор вызывает не просто ожоги, а глубокие раны, начиная от поражения костей до омертвения тканей. Известно, что использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией.

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