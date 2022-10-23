242-й день войны — главное. Телефонная карусель Шойгу о «грязной бомбе», иранские инструкторы в Беларуси и задержание Богуслаева
ВСУ уже 242 дня противостоят полномасштабному российскому вторжению (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Воскресенье, 23 октября — 242-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.
Шойгу позвонил четырем министрам обороны стран НАТО, чтобы рассказать о «грязной бомбе» Украины
23 октября Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы» на своей территории, чтобы обвинить Москву.
Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.
В Минобороны Британии подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бена Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны.
В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Министр обороны Британии опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.
В Офисе президента также отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой». В МИД подчеркнули, что у Украины нет и она не планирует иметь никаких "грязных бомб".
Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал "телефонную карусель" Шойгу. Он заявил, что «применить ядерное оружие в нашей части Европы может только один субъект, который приказал товарищу Шойгу куда-то звонить по телефону».
Ситуация на фронте: ВСУ на востоке отбили восемь вражеских атак, в Херсонской области тем временем украинские войска продолжают двигать линию фронта
В течение воскресенья украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клищиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области, сообщили в Генштабе.
В то же время в ОК Юг сообщили, что ВСУ продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. Впрочем, отмечается, что российские войска очень крепко засели на оборонном рубеже.
«Работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу Днепра в Херсонской области», — отмечают в командовании.
Захватчики отключили связь в Херсоне, чтобы местные жители не могли передавать информацию ВСУ.
Тем временем коллаборанты в Херсонской области бегут. Об этом сообщила глава Херсонской МВА.
Украина возобновляет электроснабжение после массированного удара РФ 22 октября
Специалисты Укрэнерго уже возобновили питание в Хмельницкой области после вчерашней ракетной атаки РФ.
Еще продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения Ровенской, Черкасской и Волынской областей.
В России второй раз за неделю военный самолет упал на дом
Через шесть дней после того, как в российском городе Ейск (Краснодарский край) самолет упал на жилой дом, убив 15 человек, аналогичный инцидент произошел в Иркутске. Там истребитель Су-30, который, как сообщают российские СМИ, «совершал учебный полет», упал на двухэтажный дом.
В российском МЧС заявили, что самолет упал в черте города, в секторе частной застройки. В результате инцидента погибли два пилота, среди жителей пострадавших по сообщениям властей нет.
В Беларуси заметили группу иранских инструкторов, которые помогают россиянам с дронами
Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций, сообщает, что в Беларуси замечена группа иранских инструкторов, которые могли координировать запуски дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры Киевской области, северных и западных областей Украины.
Отмечается, что в селе Микуличи Гомельской области была замечена группа иранских инструкторов, офицеров Корпуса стражей Исламской революции, находящихся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.
По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуск дронов по объектам инфраструктуры Украины.
Израиль уничтожил завод по сборке иранских дронов в Сирии - мониторинговый центр
Израиль в ночь на 22 октября нанес удар по заводу по сборке иранских дронов вблизи Дамаска в Сирии, говорится в отчете Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).
Согласно данным SOHR, военная логистика и оборудование, которое использовалось для сбора беспилотников иранского производства, были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.
СБУ подтвердила задержание почетного президента Мотор Сич Богуслаева по подозрению в работе на РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали почетного президента ПАО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева. Ему объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору, то есть России.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, не называя имени задержанного. Однако накануне ряд СМИ написал, что речь идет о Богуслаеве.
Кроме него, был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Ему объявили подозрение по аналогичным статьям УКУ.
Их задержали в рамках уголовного производства о незаконной поставке со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
По данным следствия, к схеме причастно руководство завода, действовавшее в сговоре с приближенными к Кремлю представителями Ростеха - одного из главных производителей вооружений для армии РФ. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов.
G7 призвала немедленно вернуть ЗАЭС под контроль Украины
Страны G7 осудили похищение Россией руководства Запорожской атомной электростанции. Они призвали к немедленному возвращению Украине полного контроля над станцией.
Об этом говорится в заявлении G7.
«Мы осуждаем повторное похищение Россией руководства и персонала Запорожской атомной электростанции ЗАЭС)… Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу — Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки опрометчиво и опасно передать ЗАЭС под российское управление, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасную и надежную работу», - говорится в сообщении.
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