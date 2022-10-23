242-й день войны — главное. Телефонная карусель Шойгу о «грязной бомбе», иранские инструкторы в Беларуси и задержание Богуслаева 23 октября, 23:00 ВСУ уже 242 дня противостоят полномасштабному российскому вторжению (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Воскресенье, 23 октября — 242-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



Шойгу позвонил четырем министрам обороны стран НАТО, чтобы рассказать о «грязной бомбе» Украины

23 октября Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы» на своей территории, чтобы обвинить Москву.

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Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.



В Минобороны Британии подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бена Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны.



В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Министр обороны Британии опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.

В Офисе президента также отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой». В МИД подчеркнули, что у Украины нет и она не планирует иметь никаких "грязных бомб".

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал "телефонную карусель" Шойгу. Он заявил, что «применить ядерное оружие в нашей части Европы может только один субъект, который приказал товарищу Шойгу куда-то звонить по телефону».



Ситуация на фронте: ВСУ на востоке отбили восемь вражеских атак, в Херсонской области тем временем украинские войска продолжают двигать линию фронта

В течение воскресенья украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клищиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области, сообщили в Генштабе.

В то же время в ОК Юг сообщили, что ВСУ продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. Впрочем, отмечается, что российские войска очень крепко засели на оборонном рубеже.



«Работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу Днепра в Херсонской области», — отмечают в командовании.

Захватчики отключили связь в Херсоне, чтобы местные жители не могли передавать информацию ВСУ.

Тем временем коллаборанты в Херсонской области бегут. Об этом сообщила глава Херсонской МВА.

Украина возобновляет электроснабжение после массированного удара РФ 22 октября

Специалисты Укрэнерго уже возобновили питание в Хмельницкой области после вчерашней ракетной атаки РФ.

Еще продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения Ровенской, Черкасской и Волынской областей.

В России второй раз за неделю военный самолет упал на дом

Через шесть дней после того, как в российском городе Ейск (Краснодарский край) самолет упал на жилой дом, убив 15 человек, аналогичный инцидент произошел в Иркутске. Там истребитель Су-30, который, как сообщают российские СМИ, «совершал учебный полет», упал на двухэтажный дом.

В российском МЧС заявили, что самолет упал в черте города, в секторе частной застройки. В результате инцидента погибли два пилота, среди жителей пострадавших по сообщениям властей нет.

В Беларуси заметили группу иранских инструкторов, которые помогают россиянам с дронами

Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций, сообщает, что в Беларуси замечена группа иранских инструкторов, которые могли координировать запуски дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры Киевской области, северных и западных областей Украины.

Отмечается, что в селе Микуличи Гомельской области была замечена группа иранских инструкторов, офицеров Корпуса стражей Исламской революции, находящихся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.

По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуск дронов по объектам инфраструктуры Украины.



Израиль уничтожил завод по сборке иранских дронов в Сирии - мониторинговый центр

Израиль в ночь на 22 октября нанес удар по заводу по сборке иранских дронов вблизи Дамаска в Сирии, говорится в отчете Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).

Согласно данным SOHR, военная логистика и оборудование, которое использовалось для сбора беспилотников иранского производства, были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.

СБУ подтвердила задержание почетного президента Мотор Сич Богуслаева по подозрению в работе на РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали почетного президента ПАО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева. Ему объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору, то есть России.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, не называя имени задержанного. Однако накануне ряд СМИ написал, что речь идет о Богуслаеве.

Кроме него, был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Ему объявили подозрение по аналогичным статьям УКУ.

Их задержали в рамках уголовного производства о незаконной поставке со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

По данным следствия, к схеме причастно руководство завода, действовавшее в сговоре с приближенными к Кремлю представителями Ростеха - одного из главных производителей вооружений для армии РФ. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов.



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G7 призвала немедленно вернуть ЗАЭС под контроль Украины

Страны G7 осудили похищение Россией руководства Запорожской атомной электростанции. Они призвали к немедленному возвращению Украине полного контроля над станцией.

Об этом говорится в заявлении G7.

«Мы осуждаем повторное похищение Россией руководства и персонала Запорожской атомной электростанции ЗАЭС)… Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу — Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки опрометчиво и опасно передать ЗАЭС под российское управление, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасную и надежную работу», - говорится в сообщении.

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