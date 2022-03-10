Вступил в силу закон о праве гражданских защищать Украину от оккупантов

10 марта, 00:24
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Силы территориальной обороны убирают дорожный знак, 8 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Силы территориальной обороны убирают дорожный знак, 8 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Президент Владимир Зеленский подписал закон об участии гражданских в защите Украины от полномасштабного вторжения России.

Согласно тексту законопроекта, гражданские (граждане Украины, иностранцы и люди без гражданства, которые на законных основаниях находятся в Украине) могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы и наравне с военнослужащими использовать его против военных страны-агрессора. Разрешено использовать также собственное оружие, в частности, наградное, спортивное и охотничье. После завершения военного положения полученное от государства оружие и патроны нужно будет в течение десяти дней сдать в полицию.

Также 9 марта Зеленский подписал законы об усилении ответственности за мародерство и преступления против основ нацбезопасности Украины

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Закон Владимир Зеленский Война России против Украины

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