Военные преступления России. Количество гражданских жертв в десятки раз превышает военные — Шмыгаль 6 мая, 20:53 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Facebook)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что количество гражданских жертв полномасштабного вторжения России в Украину в десятки раз превышает количество жертв среди военных.

Война России против Украины — главные события 6 мая

«Огромное количество трагических событий происходит сегодня в Украине. Это фактически война против украинского народа, война против демократического мира. Количество гражданских жертв в десятки раз превышает военные жертвы. Это значит, что это военные преступления, это преступления против человечности, геноцид против украинцев», — сказал Шмыгаль в интервью польскому вещателю TVP.



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Глава правительства напомнил, что количество погибших мирных жителей Мариуполя сейчас невозможно установить, так как туда нет доступа, но речь о десятках тысяч человек.



По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей Мариуполя. Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в город не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало 3 309 убитых гражданских в Украине и 3 493 раненых. Там уточняют, что фактические цифры значительно выше, так как информация из мест, где идут ожесточенные бои, поступает с опозданием.

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