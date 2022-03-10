Российские оккупанты убили больше гражданских, чем погибло военных всех структур обороны — Резников

10 марта, 22:16
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Жители Киевской области эвакуируются из-за обстрелов российских войск (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Жители Киевской области эвакуируются из-за обстрелов российских войск (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что с начала полномасштабного вторжения россияне убили больше гражданских, чем погибло украинских военных изо всех структур сектора обороны.

В своем обращении в Facebook Резников подчеркнул, что украинские защитники сдерживают нападение агрессора и переходят к контратакам, а оккупанты понесли значительные потери и начали террористическую войну.

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«Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и берут в заложники мирных граждан, женщин и детей. По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше украинских гражданских, чем погибло в бою наших военных изо всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине, а по всему миру. Кремль бомбит школы, больницы и роддомы. Москва никого не защищает. Она уничтожает. Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной, поэтому атакуют самых беззащитных», — сказал он.

По словам Резникова, с начала войны более 100 тысяч украинцев вступили в ряды территориальной обороны, более 200 тысяч — вернулись из Европы, чтобы защищать Украину. Иностранные добровольцы также готовы воевать с оккупантами. Министр обратился к военнообязанным украинцам и попросил их не терять контакт и оставаться на связи.

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), с начала войны в Украине погибли по меньшей мере 516 мирных жителей.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Министерство обороны Украины Алексей Резников Война России против Украины

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