68-й день войны — главное. В Одессе сегодня расширенный комендантский час, РФ требует от Киева приказа «о прекращении боевых действий» 2 мая, 07:26 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный осматривает уничтоженную российскую технику в Запорожской области (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Понедельник, 2 мая — 68-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Накануне стали известны результаты первого этапа эвакуации гражданских украинцев с территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе: за первые два при посредничестве ООН оттуда удалось вывезти более 100 женщин, детей и пожилых людей. Защитники Мариуполя надеются на возможность вывезти с Азовстали на подконтрольную Украине территорию раненых украинских военных. «Мариупольская гуманитарная операция будет продолжаться, пока не достигнем своих целей — спасения жизней наших граждан», — заверила вчера вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



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Сегодня в Одессе длится расширенный комендантский час (с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая). На улицах и в общественных местах запрещено находиться без специальных пропусков. Цель таких мер — избежать провокации врага 2 мая, в восьмую годовщину со дня трагических событий в центре Одессы и в местном доме профсоюзов. Это событие много лет использует российская пропаганда.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

07:48 Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое вето на эмбарго российской нефти — СМИ

Эмбарго ЕС на российскую нефть становится все более вероятным после того, как Австрия, Венгрия и Словакия отказались от своего права вето, сообщает ZDF. По информации немецкого телеканала, теперь ничто не мешает Евросоюзу ввести запрет на поставки нефти из РФ.

По словам высокопоставленного дипломата ЕС, решающим фактором является то, что правительство Германии больше не будет задерживать введение эмбарго.

Кроме того, оккупанты продолжают наступление на Изюмском направлении.



По данным Генштаба ВСУ, враг несет значительные потери, особенно в артиллерии, а также на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и десять единиц автомобильной техники противника.



07:29 На Донбассе оккупанты ведут наступление практически вдоль всей линии столкновения: готовят наступление на Северодонецк — Генштаб

На Лиманском направлении оккупанты ведут огонь по подразделениям украинских войск на рубеже Лиман — Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.



06:39 Начальник генштаба РФ Герасимов успел выехать из Изюма до атаки украинских военных — NYT

Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов посетил передовую на востоке Украины, в частности, город Изюм Харьковской области. Однако он успел уехать до того, как ВСУ атаковали позиции оккупантов.

06:11 Лавров пожаловался, что Украина саботирует переговоры с Россией



В интервью итальянской телекомпании Mediaset глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что во время мартовских переговоров в Стамбуле наметились «некие контуры сделки».

06:07 «Вопрос времени». Визит Байдена в Украину рассматривается — конгрессмен



Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф считает, что визит президента США Джо Байдена в Украину состоится, «как только это станет возможным».

04:06 Угроза голода. В результате почти 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины — ООН



Около 4,5 млн тонн зерна оказались заблокированы в портах Украины. Продукцию невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей из-за российского вторжения.

04:04 ВСУ сбили 10 российских беспилотников в сутки



Вооруженные силы Украины 1 мая сбили 10 российских беспилотников Орлан.

Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook, эти БПЛА использовались противником для разведки и корректировки огня.

02:45 Оккупанты убили четырех мирных в Донецкой области, 11 человек получили ранения

В воскресенье, 1 мая, российские кафиры обстреляли Донетчину. В результате погибли четыре мирных жителя, еще 11 человек получили ранения.

02:21 «Мы их уничтожим». К середине мая Россия может перебросить в Украину до 10 тыс. добровольцев — Арестович

«По моим прикидкам, я вижу, что добровольцы могут быть накоплены к середине мая 10 тысяч. И вот они героически куда-то уйдут. Вопрос куда? И это будет похоже на вторжение китайских добровольцев в корейской войне, когда они волнами останавливали высокотехнологичную армию. Но только две большие разницы: в том, что два нуля надо отобрать и выйдет десяток тысяч», — сказал Арестович.

01:27 «Искусственно не будут подгонять». Лавров признал, что до 9 мая «успехов» РФ в войне против Украины не ожидается



Лавров объяснил свое заявление не неудачами оккупантов и большими потерями РФ, о которых регулярно сообщает Генштаб ВСУ, а якобы «минимизацией рисков для российских военных и гражданских». Он говорит, что в Кремле не требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, однако там хотят, «чтобы он приказал прекратить боевые действия».

01:25 После удара ВСУ по командным пунктам оккупантам под Изюмом погибли до 200 человек и серьезно пострадал элитный российский спецназ — Арестович

«Почти 200 убитых в результате трех ударов по штабам, которые за пять суток произошли… Среди них по меньшей мере 30 старших офицеров, на одном пункте управления уничтожены командующие. Один из элитных российских спецназов, охранявший кого-то очень высокопоставленного, конкретно пострадал. Множество убитых и раненых… Кого-то они охраняли. Или [начальника российского генштаба Валерий] Герасимова — не знаю», — рассказал он в эфире Фейгин Live.

01:11 Российские оккупанты возобновили обстрел Азовстали сразу после эвакуации части людей



Российские захватчики возобновили обстрел металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе сразу после эвакуации оттуда части людей.

Как заявил находящийся в самом городе командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега, сейчас российские захватчики обстреливают завод по разным видам вооружения.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил эти сообщения. По его данным, раздается такая канонада, что даже на левом берегу города дрожат дома.

00:35 В Мариуполе эвакуация 2 мая начнется в 7:00

В понедельник, 2 мая, эвакуация в Мариуполе начнется в 7:00. Точка сбора — ТРЦ Порт Сити.

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