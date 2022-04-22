57-й день войны — итоги. США объявили о новом пакете помощи для Украины, оккупанты могли похоронить до 9 тысяч мариупольцев в Мангуше 22 апреля, 05:26 Цей матеріал також доступний українською Машина видна сквозь отверстие в бетонной стене. Козаровичи, Киевская область (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Четверг, 21 апреля — 57-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

04:56 Путин решил сам отдавать приказы в войне России против Украины — Грозев

По мнению журналиста Bellingcat Христо Грозева, российский диктатор Владимир Путин «уже никому не доверяет» и решил стать реальным верховным главнокомандующим в войне с Украиной.

Видео дня

Кремлевский диктатор Владимир Путин решил стать реальным верховным главнокомандующим и самостоятельно отдавать приказы в войне против Украины.

04:43 Три четверти жителей Донецкой области покинули свои дома

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что с подконтрольной территории области выехали три четверти населения.

Об этом он заявил в эфире украинского ТВ.

«До 24 февраля 2022 года на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области постоянно проживали 1 миллион 670 тысяч человек. Сейчас осталось около 430 тысяч. Если взять, например, Краматорск, самый большой город области после Мариуполя, — там из 200 тысяч осталось чуть больше 40 тысяч», — заявил Кириленко.

03:54 Российские власти хотели депортировать украинцев в концлагеря в Сибири и заставить строить города — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что Кремль планировал вывезти украинцев в концлагеря в западной Сибири и заставить строить города.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у верхушки РФ были планы по депортации значительной части украинцев в концентрационные лагеря на западе Сибири и отправить их на принудительные работы по строительству новых городов.

03:28 ВСУ за сутки уничтожили 15 воздушных целей оккупантов

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за сутки, 21 апреля, было уничтожено 15 воздушных целей оккупантов.

В частности, были уничтожены:

3 самолета ( предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

предварительно Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертолета ( два Ми-8 и один Ка-52);

два Ми-8 и один Ка-52); 9 БПЛА ОТР ( Орлан-10).

02:55 Война нанесла ущерб инфраструктуре Украины на $60 млрд — Всемирный банк

Всемирный банк предварительно оценил ущерб инфраструктуре Украины в $60 млрд. Эта оценка не включает растущие экономические издержки для экономики Украины.

Группа Всемирного банка предварительно оценивает физический ущерб зданиям и инфраструктуре Украины от войны в $60 млрд.

Об этом заявил президент банка Давид Малпасс на Министерском круглом столе в поддержку Украины

01:49 Украине нужно до $7 млрд поддержки ежемесячно — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поддержке объемом до $7 млрд ежемесячно.

Такое заявление президент Украины сделал по видеосвязи на Министерском круглом столе в поддержку Украины в рамках Весенних встреч 2022 года Всемирного банка и МВФ.

00:35 Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что администрация города готова помочь с эвакуацией жителям районов, которые постоянно обстреливают оккупационные войска

Терехов также призвал горожан без необходимости не покидать бомбоубежища и укрытия.

«Хочу обратиться ко всем жителям Северной Салтовки, Пятихаток, других районов, которые находятся под постоянными обстрелами российского агрессора. Да, нелегко, но мы готовы вас эвакуировать. Очень прошу вас, примите решение сохранить свои жизни. Мы вас вывезем и поселим в нормальных условиях», — заявил Терехов.

00:02 Зеленский предупредил, что оккупанты собирают данные украинцев для фальсификации «референдума»

Президент Владимир Зеленский в новом обращении предупредил, что российские оккупанты могут использовать паспортные данные украинцев на временно захваченных территориях, чтобы сфальсифицировать «референдум»:

"Если они просят заполнить какие-то анкеты, оставить паспортные данные, знайте: это не для того, чтобы вам помочь или просто «переписать» людей, которые живут на определенной территории. И не чтобы дать какую-то «гуманитарную помощь», а чтобы сфальсифицировать на вашей земле так называемый референдум, если поступит команда из Москвы…".



00:01 За сутки украинские защитники отбили 10 вражеских атак на Донбассе, уничтожено 33 единицы техники

Штаб Операции Объединенных Сил сообщил, что за последние сутки на Донбассе было отбито 10 атак российских оккупантов, украинские защитники уничтожили 33 единицы техники.

Также ликвидировали 10 воздушных целей оккупантов.

«В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10», — сообщили в штабе ООС.

23:27 Оккупанты более 50 раз за день обстреляли Харьков

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки российские оккупанты более 50 раз обстреляли город Харьков.

Использую системы РСЗО, Грады, Смерчи и артиллерию российские войска нанесли удары по центру города, Салтовке, ХТЗ.

23:08 «Все очень туго». Верещук рассказала о попытках эвакуации из Мариуполя

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о сегодняшней попытке эвакуации из Мариуполя. Она заявила, что со стороны оккупантов все происходит очень сложно.

«По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно же, нечестно», — написала она.

23:01 Оккупанты в Киевской области убили 1126 человек — Зеленский

В Киевской области оккупанты убили 1126 человек, среди которых 40 детей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к парламенту Португалии.

«Только в одной Киевской области, и это на сегодня, потому что еще не все захоронения найдены, были убиты оккупантами 1126 украинцев, из них 40 детей», — сказал он.

21:58 Байден объявил о новой миграционной программе для украинцев

Президент США Джо Байден объявил о новой программе помощи украинцам, которые были вынуждены покинуть Украину после начала полномасштабного вторжения России.

В обращении 21 апреля Байден сообщил, что новая программа Unite for Ukraine (Объединяемся для Украины) позволит украинцам, которые ищут убежища, приезжать непосредственно из Европы в США.

Как сообщает посольство Украины в США, по этой программе украинцы смогут получить право на въезд в США на срок до двух лет с правом на подачу документов на трудоустройство. Чтобы получить такое право, украинцы должны были находиться на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года, иметь спонсора в США, пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения, а также биометрические, биографические и безопасностные проверки. Программу запустят 25 апреля.



21:57 «Крупнейшее военное преступление 21 века». Войска РФ могли похоронить до 9 тысяч украинцев в Мангуше — Мариупольский горсовет

В поселке Мангуш оккупанты могли похоронить от трех до девяти тысяч жителей Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

«На это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше», — говорится в сообщении.

21:09 Украинская женщина и ее гаубица. Как воюет с врагом наводчица самоходной артиллерийской установки и мать двоих детей Татьяна Чубар — интервью НВ.

20:31 Вероятно, для мирных мариупольцев. Компания Maxar показала спутниковые снимки могил в Мангуше

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки от 3 апреля новых могил в Мангуше, куда оккупанты предположительно свозят тела убитых мирных жителей Мариуполя.

Отмечается, новые могилы появились в период с 23 по 26 марта 2022 года и продолжали появляться в течение последних нескольких недель. По данным Maxar, 3 апреля, было более 200 новых могил.

Мангуш, 3 апреля 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

20:03 Оккупанты нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области — ОВА

Вечером 21 апреля российские военные нанесли ракетные удары по Новомосковскому району. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

«21 апреля. 19:55. У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не понятно, сможем ли возобновить движение», — сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

19:56 Автобусы с десятками мариупольцев прибыли в Запорожье

Эвакуационные автобусы с 79 марупольцами, сумели выехать из блокады 20 апреля на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

«Мы боремся за каждого мариупольца. Наша главная цель — спасти людей, которые еще остаются заложниками в блокадном Мариуполе. Ради этой цели объединить усилия весь цивилизованный мир. Мы должны вырвать из этого плена каждого мариупольца и помочь им восстановиться для дальнейшей жизни», — написал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

19:52 Зеленский в обращении к народу Португалии призвал передать Украине танки Леопард и противокорабельные ракеты

«Когда мы обращаемся к народам свободного мира, мы говорим простые и понятные вещи. Нам нужно оружие, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение. Танки Леопард, бронетранспортеры, противокорабельные ракеты Гарпун — это то, что у вас есть и чем вы можете помочь защите свободы и цивилизации Европы. Поэтому обращаюсь к вашему государству с просьбой предоставить нам эту помощь», — сказал президент.



19:46 Требуют минимальной подготовки. США создали новую систему БПЛА Phoenix Ghost под украинские требования

США разработали новую систему беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost специально для удовлетворения потребностей Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

Пентагон заявил, что новый пакет помощи США для Украины включает более 121 системы Phoenix Ghost.

«Они были быстро разработаны ВВС в ответ именно на украинские требования. Он обеспечивает возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade», — заявил Кирби журналистам за кадром.

19:25 Россияне захватили территорию 22 громад Харьковской области — Синегубов

Российские оккупанты захватили 22 объединенные территориальные громады в Харьковской области. 34 ОТГ контролируют украинские власти, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

19:18 Российские оккупанты объявили мобилизацию в Херсонской области — Генштаб

Главное из сводки Генштаба по состоянию на 18:00:

российские оккупанты продолжают наступление на востоке Украины, чтобы попытаться установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, и не прекращают ракетно-бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре по всей Украине;

интенсивность передвижения колонн российской военной техники по территории Беларуси значительно снизилась , белорусские военные прикрывают украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях;

, белорусские военные прикрывают украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях; на Слобожанском направлении россияне продолжают частично блокировать Харьков и уничтожать инфраструктуру города артиллерийскими обстрелами. На временно захваченных территориях оккупанты не позволяют мирным жителям добраться до территории, подконтрольной украинским защитникам, доставка гуманитарной помощи с украинской стороны заблокирована;

артиллерийскими обстрелами. На временно захваченных территориях оккупанты не позволяют мирным жителям добраться до территории, подконтрольной украинским защитникам, доставка гуманитарной помощи с украинской стороны заблокирована; на Донецком и Таврийском направлениях противник пытался взять под полный контроль Мариуполь, продолжал авиаудары и попытки штурма в районе морпорта и завода Азовсталь ;

; на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты объявили « мобилизацию» мужчин . По данным Генштаба, на 1 мая россияне планируют провести там псевдореферендум , а в период 2−10 мая — «перепись населения». Местным жителям запретили ездить между населенными пунктами;

. По данным Генштаба, на 1 мая россияне , а в период 2−10 мая — «перепись населения». Местным жителям запретили ездить между населенными пунктами; на Южнобугском направлении враг продолжает обстреливать Николаев и безуспешно пытается приблизиться к городу;

украинские защитники и защитницы ликвидировали подполковника Дениса Межуева , командира первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа. Получили серьезные ранения и были доставлены в Москву на лечение еще два руководителя этого соединения — полковник Харитонов и подполковник Смирнов ;

, командира первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа. Получили серьезные ранения и были доставлены в Москву на лечение еще два руководителя этого соединения — ; личный состав российских оккупантов деморализован принудительной мобилизацией в ОРДЛО, неудовлетворительным питанием, низким финансовым и материальным обеспечением личного состава, который прибыл на доукомплектование.

18:42 Зеленский — о возможности военной деблокады Мариуполя: Мы думаем об этом, но нужно оружие

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть два пути разблокировки Мариуполя: военный и дипломатический.

«Разблокировка Мариуполя… возможна несколькими путями. Есть военный путь, к нему нужно готовиться, и мы готовимся, чтобы быть мощными. Тут нужна помощь наших партнеров, самим нам сложно — нужно соответствующее оружие. Но мы думаем об этом. Второй путь — дипломатический, гуманитарный, который… точно можно сделать очень быстро. Мы предложили несколько вариантов — даже не напрямую, через посредников — в формате обмена», — рассказал президент.

Зеленский сказал, что ситуация в Мариуполе тяжелая, там заблокированы несколько тысяч военных и гражданских — в основном женщин и детей. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей. Часть города захвачена российскими оккупантами, в части остаются украинские военные.



18:37 Оккупанты обстреливают Азовсталь, несмотря на приказ Путина

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, продолжаются бои в районе трамвайного депо, которое находится на значительном расстоянии от комбината.

18:36 Байден усомнился в том, что Россия полностью контролирует Мариуполь, и призвал Путина открыть гуманитарные коридоры

«Пока что нет свидетельств о полном контроле России над Мариуполем», — сказал президент США Джо Байден.

Байден добавил, что российский диктатор Владимир Путин должен разрешить открыть гуманитарные коридоры для вывода людей из оккупированного города.

«Единственное, что мы знаем: он должен позволить гуманитарные коридоры для выхода людей. В такой ситуации любой глава государства так бы поступил», — подчеркнул он.

17:50 Россия вручает медали военным, которые расстреливали мирных украинцев

СБУ опубликовала разговор двух родственников-захватчиков, хваставшихся своими «достижениями» на войне против Украины. Они обсуждают, что расстреляли 25 гражданских лиц.

17:46 США запретят российским судам заходить в свои порты

«Ни одному кораблю, который плавал под российским флагом, принадлежит или управляется российским бенефициаром, не будет разрешено заходить в порты США или приближаться к нашим берегам», — заявил президент США Джо Байден.

17:41 Украинские воины сбили российский штурмовик, вертолет и беспилотник

В Запорожской области бойцы Национальной гвардии уничтожили вражеский вертолет К-52 Аллигатор.

А подразделения противовоздушной обороны воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбили штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс Орлан-10. Где именно, не сообщается. Известно лишь, что воздушные объекты оккупантов поразили Stinger и Starstreak.

17:18 Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов

Президент США Джо Байден заявил, что новый пакет помощи включает тяжелую артиллерию, десятки гаубиц и более 100 тысяч боеприпасов к ним, а также тактические дроны.

17:16 Украинские морпехи в Мариуполе просят о помощи международных лидеров и дипломатов

Командир 36-й отдельной бригады морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, которая находится на Азовстали, Сергей Волынский в комментарии Радио Свобода заявил, что на территории предприятия остаются сотни гражданских, более 500 раненых бойцов и другие украинские военнослужащие.

16:59 Британия расширила санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против российских генералов, которые совершают зверства в Украине, а также людей и компаний, поддерживающих войну, развязанную российским диктатором Владимиром Путиным.

16:21 Кипр лишил «золотых» паспортов попавших под санкции россиян и членов их семей — СМИ

Как сообщает Philenews, паспорта заберут у миллиардера Олега Дерипаски, президента группы компаний Меркурий Игоря Кесаева, владельца Комсомольской правды и медиахолдинга РБК Григория Березкина и сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой.

⚡⚡⚡ 15:33 Рада продлила действие военного положения до 25 мая

15:31 Кива запросил политическое убежище и гражданство в РФ

Бывший народный депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива, подозреваемый в госизмене, запросил в России, где сейчас пребывает, политическое убежище и гражданство.

Соответствующий документ-обращение к российскому диктатору Владимиру Путину Кива опубликовал в своем Telegram-канале.

⚡⚡⚡ 15:18 Состоялся шестой обмен пленными

Сегодня Украина возвращает домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских.

На этот раз среди уволенных ранены, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

15:06 С начала вторжения РФ в Попасной погибли более 100 человек, половину города контролируют оккупанты, идут уличные бои

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в городе осталось около 2,5 тыс. жителей, они живут в бомбоубежищах и не могут выйти на улицы из-за постоянных обстрелов.

15:02 Арестович объяснил, почему Путин заявило об отказе от штурма Азовстали

«Путин проявил „заботу“ о российских солдатах, чтобы они там не гибли. Это означает следующее — они не могут физически взять Азовсталь, они это поняли — они понесли там огромные потери», — пояснил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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14:49 Минобороны РФ уже в третий раз соврало о захвате Рубежного

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Правда: Генштаб Украины отметил, что на 56-й день враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел поражение», — сказано в сообщении Гайдая.

14:40 Премьер Дании пообещала дать Украине больше оружия

«Один из важнейших сигналов от датской стороны сегодня — что мы планируем предоставить Украине еще больше оружия, потому что сейчас это то, что нужно больше всего», — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе визита в поселок Бородянка Киевской области.

14:35 Премьеры Испании и Дании посетили Бородянку

«Шокированный увиденными ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один», — заявил премьер Испании Педро Санчез.

13:50 Сейм Латвии признал преступления России в Украине геноцидом

Сейм также решительно осуждает военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима.

13:35 Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью

Об этом сообщили 21 апреля в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

«Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов. Просьба не распространять фото- и видеоматериалы. Подробности позже», — говорится в сообщении.

13:18 Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Украина при возможности ударит по Крымскому мосту

По его словам, «вокруг моста, всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии спецслужб».

Песков также утверждает, что подобное заявление — это якобы «анонсирование возможного теракта».

«Это неприемлемо, и здесь, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием», — сказал спикер Путина.

В эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если бы у ВСУ была возможность ударить по Крымскому мосту, то уже бы это сделали.

«Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», — сказал он.

13:04 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ведя войну против Украины Россия «возвращает себе территории»

«Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили. Нам надо их возвращать. И задачу так надо ставить. У нас много что забрали. Сейчас страна возвращает себе и эти активы, и территории», — сказал Володин во время обсуждения заморозки золотовалютных резервов российского Центробанка.

Таким образом, он подтвердил, что истинной целью России является оккупации украинских территорий.

12:39 Американские военные начали обучать небольшую группу украинских военнослужащих использованию гаубичной артиллерии

Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что обучение ведется за пределами Украины и займет около недели. Чиновник не уточнил, где именно ведется подготовка.

«Речь идет о небольшом количестве украинцев, чуть больше 50», — сказал он.



12:32 Россия использовала вакуумные бомбы в украинских городах, применение химоружия проверяется — Зеленский

«Используются разные бомбы. Мы проверяем использование химического оружия со стороны РФ. Мы выступаем как люди справедливые и базируемся на фактах. Профессионалы, специалисты должны взять образцы, и когда будут доказательства, мы покажем, какое химическое оружие и где они его использовали. Но прежде всего — факты», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

12:04 Вера в результат переговоров между Украиной и Россией с каждым днем теряется — Зеленский

«С каждым днем, с каждой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждой такой Волновахой желание и вера в то, что будет результат в наших переговорах, теряется», — сказал Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.

11:50 Разблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно — Зеленский

«Делаем все, что можем… Что касается нашей армии, пройти эти оккупированные 120 км сегодня нам не дает техника РФ, чтобы дойти до военного разблокирования города Мариуполь. Мы на сегодня сделать этого не можем. Гуманитарные коридоры — мы договариваемся и открываем, и некоторые люди оттуда выезжают, но то несколько тысяч, про которых я вам сказал, они пока что заблокированы и пока Россия не дает этим людям возможности выйти из этого плена», — пояснил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому каналу BFM TV.

До последнего патрона: полк Азов защищает Мариуполь https://www.youtube.com/embed/fMK3pgqQAdE

11:48 Украина требует открытия эвакуации с Азовстали уже сегодня

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, заявив, что в там укрытиях находятся 1000 гражданских и 500 раненных военных.

11:41 Обстрел Николаева: в результате атаки оккупантов погиб один человек, двое ранены

«У нас произошли обстрелы. Последствия мы ликвидируем. Один человек из трех, которые были ранены, погиб на операционном столе, не спасли», — рассказал глава Николавевской ОГА Виталий Ким.

11:12 Премьер-министры Испании и Дании прибыли в Киев

Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Дании Метте Фредериксен прибыли в Киев, чтобы поддержать Украину из-за вторжения России.

«Только что приехал в Киев. Украина имеет поддержку, солидарность и приверженность Испании», — заявил Санчес.

11:10 Затопление крейсера Москва: Схемы идентифицировали еще двух матросов, они — срочники

Схемы обратили внимание на публикацию Дмитрия Шкребца, отца одного из пропавших без вести моряков на Москве — Егора Шкребца. На своей странице в Вконтакте он опубликовал фотографию сына вместе с другими членами экипажа.

Одним из них оказался Евгений Гринберг. На его странице Вконтакте стоит такой «статус»: «Что ждет нас? Море хранит молчание». Там же он публикует множество фотографий в форме.

11:09 Под Мариуполем нашли 30-метровую братскую могилу, вырытую оккупантами

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

10:51 Война РФ против Украины может быть закончена прямыми переговорами Зеленского и Путина — Подоляк

Как сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, позиция украинской стороны на этих переговорах должна быть сильной.

10:29 Литва передала Украине тяжелые миномты

«Мы передали в поддержку Украине тяжелые минометы, не буду называть количество, но мы передали много», — сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

⚡⚡⚡ 10:13 Путин приказал отменить штурм Азовстали и распорядился заблокировать ее

«Предполагаемый штурм промзоны Азовстали считаю нецелесообразным, приказываю его отменить. Этот тот случай, когда мы должны думать о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в Азовстали так, чтобы муха не пролетела», — сказал российский диктатор Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Шойгу ответил: «Есть».

"Предложите ещё раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь", — продолжил Путин.

10:10 В Бородянке нашли новые захоронения с телами мирных жителей

Как сообщили в полиции Киевской области, в одной могиле обнаружили тела двух мужчин 35 лет и 15-летней девочки, в другой — четырех мужчин и двух женщин.

Людей убили оккупантами, на некоторых телах обнаружили следы пыток.

09:50 Вчера из Мариуполя удалось вывезти четыре автобуса с людьми, они едут в Запорожье

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

09:27 Общие боевые потери России с начала войны, по данным Генштаба ВСУ

Личный состав — 21000

Танки — 829

Боевые бронированные машины — 2118

Артиллерийские системы — 393

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 136

РСЗО) — 136 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 67

ПВО) — 67 Самолеты — 172

Вертолеты — 151

Автомобильная техника — 1508

Корабли /катера — 8

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 76

ГСМ) — 76 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 166

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 166 Специальная техника — 27

Пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов и тактических ракетных комплексов ОТРК/ТРК

09:22 Россия очень хочет добиться каких-либо серьезных успехов в Украине к 9 мая — Минобороны Британии

Британская разведка считает, что к этой дате российская оккупационная армия может пытаться провести быстрые и мощные операции.

09:17 Оккупанты захватили 80% Луганской области, но ситуация может измениться в любой момент — глава ОВА

«Теперь честно о том, что происходит. Да, 80% наших территорий сейчас контролируют рашисты. Кременная под орками, Рубежное и Попасная частично», — заявил глава луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, бои продолжаются и ситуация может измениться в любой момент.

«Обстрелы усилились. Люди не могут выйти из бомбоубежищ, столь плотно изготовляющих. На оккупированных территориях россияне мародерят, открывают квартиры, забирают автомобили», — добавил Гайдай.

08:07 Наступление на Луганскую область: оккупанты штурмуют Попасную, пытались закрепиться в части Рубежного



В Луганской области российские оккупанты пытались закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпели неудачу, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Кроме того, оккупанты совершали безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского. Продолжается штурм Попасной.

07:48 Украина получит еще около 20 боеспособных самолетов благодаря притоку запчастей — CNN

Воздушные силы Украины пополнили свой парк еще примерно 20 самолетами из-за притока запасных частей, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США. Чиновник не уточнил, кто предоставил Украине детали для самолетов.

07:30 В зоне ООС за сутки ВСУ отбили девять атак врага

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, сообщил утром 21 апреля Генштаб ВСУ.

Уничтожены один танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.



07:20 В Ирпене начали действовать новые ДРГ противника: двое оккупантов задержаны, других ищут — Бучанский горсовет

В Киевской области действуют диверсионно-разведывательные группы врага, людей просят быть внимательными и сообщать о них по телефону оперативной линии (0960042188), сообщили в горсовете Бучи.

«Сегодня (20 апреля) в Ирпене были задержаны 2 человека из диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) оккупантов. Еще 7 человек из ДРГ перемещаются!!! По информации, в районе также находятся 3 группы ДРГ, количество человек неизвестно!», — сообщил горсовет в среду вечером.



В информации отмечается, что цель групп — похищение военнослужащих (категория — офицер).

07:18 Ситуация в Херсонской области: оккупанты готовят принудительную мобилизацию и продолжают террор



В Херсонской области российские оккупанты планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также в регионе враг поставил цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинской власти. Продолжается террор населения.

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06:55 Большая семерка пообещала Украине более 24 млрд долларов помощи



Министры финансов Большой семерки заявили, что обеспечили и пообещали вместе с международным сообществом дополнительную поддержку Украине в 24 млрд. долларов на 2022 год.

Как сообщает Reuters, чиновники добавили, что готовы сделать больше по необходимости.

06:51 Гуманитарной паузы не будет. Россия отказала в Пасхальном перемирии

Россия ответила отказом на предложение генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гуттериша о введении в Украине 4-дневной Пасхальной гуманитарной паузы. Ранее эту инициативу поддержала Украина.

06:38 С начала вторжения РФ Укрзализныця эвакуировала за границу полмиллиона человек

Компания Укрзализныця с начала полномасштабного вторжения России эвакуировала за границу полмиллиона человек, больше всего в Польшу. В настоящее время компания уже фиксирует увеличение спроса на обратные рейсы.

06:00 Оккупанты залповым огнем обстреляли город и село под Кривым Рогом



Вечером в четверг, 20 апреля, российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня город и село Зеленодольской территориальной громады Днепропетровской области.

05:43 США «в очень короткие сроки» окажут дополнительную помощь Украине в сфере безопасности — Белый дом



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты объявят о новой помощи Украине в сфере безопасности «в очень короткие сроки». И эти планы не изменит недавний испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Россией.

Она добавила, что президенту США Джо Байдену «в ближайшее время придется многое объявить о следующем раунде помощи в области безопасности. В скором времени вы услышите больше».

04:30 Президент США Джо Байден «с грустью и страхом за людей» воспринимает кадры из Мариуполя, сообщает Белый дом

По словам пресс-секретаря президента США Джен Псаки, Белый дом продолжает призывать российские вооруженные силы гарантировать безопасный проход для мирных жителей.

«Мы, безусловно, видели эти крики о помощи и эти просьбы о помощи. Мы, безусловно, будем призывать российское правительство поступать правильно и гарантировать безопасный проход для любых гражданских лиц или других лиц, желающих покинуть город», — резюмировала Псаки.

03:11 Оккупанты назначили псевдореферендум в Херсонской области на 27 апреля

Оккупанты назначили так называемый «референдум» в рабочий день. Это, по словам командования Юг, дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения россиян не интересует, а «в заготовленном сценарии уже известен результат».

02:39 Определились приблизительные координаты ракетного крейсера Москва на дне моря

По определению специалистов Defence Express, также опирающихся на дополнительную информацию полученную из собственных источников, затопленный корабль находится в ориентировочных координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50−60 метров.



Они узнали об аномальной активности спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут, что указывает на проведение специальной операции здесь.

02:37 США ввели санкции против российского банка, олигарха и еще 635 граждан РФ

Соединенные Штаты ввели санкции против российского Транскапиталбанка (ТКБ), связанного с ним олигарха Константина Малофеева и еще 635 граждан РФ.

Отмечается, что финучреждение из РФ предлагало услуги по обходу международных санкций нескольким банкам в Китае и Ближнем Востоке. Санкции также были введены против Инвестторгбанка — дочерней структуры ТКБ.

01:55 В НАТО есть те, кто хочет продолжения войны в Украине — глава МИД Турции

«Но после встречи министров иностранных дел НАТО создалось впечатление, что… в странах-членах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Пусть война продолжается, а Россия ослабевает», — утверждает Чавушоглу.

00:05 В Украине освободили от оккупантов 934 населенных пункта — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что в Украине освобождены от российских оккупантов 934 населенных пункта.

«Продолжается возвращение к нормальной жизни освобожденных городов и громад Украины. Освобождены уже 934 населенных пункта. Полиция возобновила работу в 435 населенных пунктах», — сказал Зеленский.

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