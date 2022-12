Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр ведут огонь из миномета в Донецкой области. В конце года эта область стала местом самых яростных боев на фронте.



20 ноября 2022 год

Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

↓