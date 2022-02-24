UA / RU Найкращі фото 2022 року С началом полномасштабного вторжения России в феврале Украина очутилась в центре внимания мира. Неспровоцированная агрессия, ужасные военные преступления оккупантов и несокрушимость украинцев, несмотря на давление военной машины Москвы, стали центральной темой почти 10 месяцев. Год, исполненный страданий и надежды на победу и возмездие, - в главных фото от НВ.

С началом полномасштабного вторжения России в феврале Украина очутилась в центре внимания мира. Неспровоцированная агрессия, ужасные военные преступления оккупантов и несокрушимость украинцев, несмотря на давление военной машины Москвы, стали центральной темой почти 10 месяцев. Год, исполненный страданий и надежды на победу и возмездие, - в главных фото от НВ.

Очередь людей, пытающихся пересечь границу Украины с Румынией на пункте Сирет в первый день полномасштабного вторжения. Агрессия России привела к крупнейшему миграционному кризису со времен Второй мировой войны — в разные европейские страны выехали примерно 8 млн украинцев.



24 февраля 2022 год Фото: Casian Mitu via REUTERS ↓

Тело русского солдата и сожженная техника на окружной дороге возле Харькова. В первые дни полномасштабного вторжения РФ здесь шли ожесточенные бои, когда оккупанты пытались быстро захватить город.



24 февраля 2022 год Фото: REUTERS/Maksim Levin ↓ Кадр содержит сцены насилия, его последствия или смерти. Нажмите «ок» для просмотра фото ОК

Женщины со своими новорожденными детьми прячутся в подвале перинатального центра в Киеве во время воздушной тревоги. С начала полномасштабного вторжения Россия неоднократно наносила удары по объектам гражданской инфраструктуры, в частности, больницам и роддомам.



2 марта 2022 год Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko ↓

Мужчины переносят пожилую женщину через реку Ирпень у взорванного моста, через который шла дорога на Киев. Это место стало своеобразной «тропой жизни» для многих жителей Ирпеня, Бучи и Гостомеля, бежавших от российских войск.



8 марта 2022 год Фото: REUTERS/Thomas Peter ↓

Ольга обнимает своего парня Владимира на железнодорожном вокзале во Львове. Мужчина в этот день отправлялся ближе к линии фронта на востоке страны. В первые дни полномасштабного вторжения для защиты страны к территориальной обороне и ВСУ присоединились десятки тысяч добровольцев.



9 марта 2022 год Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach ↓

Прохожий и медики помогают пожилому мужчине, получившему ранения после падения обломков российской ракеты на столичный район Куреневка. Несмотря на то, что они уничтожили троллейбус и повредили жилой дом, погиб один человек, еще шесть получили ранения.



14 марта 2022 год Фото: REUTERS/Gleb Garanich ↓

Медсестра больницы в городе Чугуев Харьковской области обрабатывает раны Олега Смолина, которые он получил во время ракетных обстрелов.



1 апреля 2022 год Фото: REUTERS/Thomas Peter ↓ Кадр содержит сцены насилия, его последствия или смерти. Нажмите «ок» для просмотра фото ОК

Мальчик Сергей, получивший ранение лица и головы, а также потерявший пальцы во время ракетного обстрела его села на Харьковщине в палате больницы в Чугуеве. С начала полномасштабного вторжения России погибли около 500 детей, ранения получили примерно 900.



1 апреля 2022 год Фото: REUTERS/Thomas Peter ↓

Рука Ирины Филькиной, которую еще в начале марта в Буче расстреляли российские военные. Женщина возвращалась на велосипеде домой, когда на перекрестке по ней без предупреждения открыли огонь оккупанты. Тело 52-летней женщины пролежало на месте расстрела почти месяц — пока россияне не сбежали из Киевщины. Фото руки женщины, которую фотограф Reuters сделал 2 мая после освобождения города, стало одним из символов зверств оккупантов в захваченных населенных пунктах возле столицы.



02 апреля 2022 рік Фото: REUTERS/Zohra Bensemra ↓

Уничтоженный российскими обстрелами квартал жилых домов в Мариуполе. Портовый город на побережье Азовского моря стал эпицентром тяжелых сражений почти сразу после полномасштабного вторжения. Для захвата города Россия прибегла даже к бомбардировке жилых кварталов, больниц и гражданских объектов, которые жильцы использовали как укрытие, в частности Драмтеатр.



3 апреля 2022 год Фото: REUTERS/Pavel Klimov ↓

Пожилая женщина несет своего кота домой на фоне разрушенной российскими бомбами многоэтажки в Бородянке Киевской области, через несколько дней после бегства оккупационных войск из области. Тогда Кремль объяснил отступление из захваченных населенных пунктов в Киевской, Черниговской и Сумской областях перегруппировкой.



5 апреля 2022 год Фото: REUTERS/Zohra Bensemra ↓

Ракета от системы залпового огня «Смерч» на фоне разрушенного здания Харьковской областной администрации, по которой российские войска неоднократно наносили ракетные удары в начале полномасштабного вторжения.



11 апреля 2022 год Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidi ↓

Боец украинского полка Азов в луче света, пробивающемся в укрытие защитников Азовстали — последнее место организованного военного сопротивления россиянам в Мариуполе. Фотографию 16 мая опубликовал военный Дмитрий Казацкий с позывным Орест. Он был командиром пресс-службы полка и вместе с другими военнослужащими попал в плен во время эвакуации из Азовстали. Фотографии Ореста, которого удалось обменять в сентябре, стали одним из символов несокрушимости защитников Мариуполя.



07 мая 2022 рік Фото: azov_Orest ↓

В тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с президентом Владимиром Зеленским осматривает уничтоженную российскую технику на Михайловской площади в центре Киева. Глава британского правительства стал одним из символов западной поддержки Украины, эту политику продолжили и его преемники — Лиз Трасс и Риши Сунак.



17 июня 2022 год Фото: Офbс президента ↓

Украинские военнослужащие устанавливают государственный флаг на острове Змеиный. Его с самого начала полномасштабного вторжения и до июня удерживали оккупанты. Небольшой клочок земли в Черном море стал символом несокрушимости страны — именно отсюда один из украинских военных в ответ на требование сдаться 24 февраля указал «русскому военному кораблю» направление, в котором он может пойти с такими предложениями. Свое бегство с острова россияне оправдали «жестом доброй воли» — эта фраза впоследствии стала мемом о провалах оккупантов.



7 июля 2022 год Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS ↓

Вячеслав Кубата держит за руку своего 13-летнего сына, погибшего во время российского ракетного удара по харьковскому району Салтовка 20 июля. Жертвами обстрела также стали пожилые супруги — 69-летний мужчина и 68-летняя женщина. Все они находились на остановке общественного транспорта, рядом с которой упали ракеты. Район подвергся мощным бомбардировкам после начала российского вторжения



20 июля 2022 год Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova ↓

Украинские военные ведут огонь из британской гаубицы M777 на передовой в Харьковской области. Это оружие, которое в ВСУ называют «три топора», западные партнеры начали поставлять только через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения — в мае.



21 июля 2022 год Фото: REUTERS/Gleb Garanich ↓

Житель села Большая Дымерка Киевской области идет мимо обломков российского танка, который украинские военные уничтожили весной во время интенсивных боев прямо на его огороде. Среди «наследства» оккупантов теперь растут капуста, тыквы и цветы.



22 июля 2022 год Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko ↓

Украинцы смотрят на десятки единиц уничтоженной российской техники, которую разместили прямо посреди Крещатика в канун Дня независимости Украины. По состоянию на конец 2022 года ВСУ уничтожили почти 20 тысяч единиц техники оккупантов, в частности, более 3 тысяч танков.



20 августа 2022 год Фото: AP Photo/Andrew Kravchenko ↓

Покрытое воронками от снарядов поле близ Изюма Харьковской области. Этот город вместе с другими населенными пунктами области украинские военные освободили во время сентябрьского наступления.



13 сентября 2022 год Фото: AP Photo/Kostiantyn Liberov ↓

Полицейские и криминалисты на месте эксгумации тел погибших в лесу на территории Изюма после освобождения города от оккупантов в сентябре. Только в этом массовом захоронении нашли почти 450 тел гражданских и украинских военных, убитых оккупантами. На многих из них были следы пыток и посмертных издевательств. Впоследствии на освобожденной территории Харьковщины было обнаружено еще несколько массовых захоронений жертв оккупантов.



17 сентября 2022 рік Фото: REUTERS/Gleb Garanich ↓

Пламя и дым поднимаются над Крымским мостом, соединяющим материковую часть России с оккупированным полуостровом. Российские власти утверждают, что 8 октября взрыв заминированного грузовика вызвал пожар и обвал нескольких пролетов моста. С тех пор мост, являющийся ключевой артерией для снабжения российской армии на оккупированных частях юга Украины, функционирует лишь частично. Москва обещает завершить его ремонт в 2023 году.



08 октября 2022 год Фото: AP Photo ↓





14 октября 2022 рік Девушки на качелях возле школы школы № 134 в Харкове , , сгоревшей во время боя с передовыми силами оккупантов еще в начале полномасштабного вторжения. На территории школы пытались закрепиться российские десантники и бойцы ГРУ, вошедшие в город 27 февраля. Бой с ними в школе продолжался почти семь часов, пока оккупантов не уничтожили, несколько россиян попали в плен.14 октября 2022 рік Фото: AP Photo/Kostiantyn Liberov ↓

Полицейские и военные из стрелкового оружия пытаются сбить дрон-камикадзе во время массированной атаки на Киев 17 октября. Эти беспилотники — Shahed 136 и Shahed 131 — России поставил Иран, хотя официальный Тегеран это опровергает. С осени оккупанты запустили по гражданским объектам сотни таких дронов, которые украинцы за характерные звук и очертания корпуса называют «мопедами» или «вениками».



17 октября 2022 год Фото: Yasuyoshi CHIBA / AFP ↓

Жители Херсона с государственными флагами отмечают освобождение города Вооруженными силами Украины. Областной центр оказался под оккупацией в начале марта, после чего гражданское население не раз выходило на массовые акции протеста. Россия смогла подавить сопротивление только благодаря репрессиям, после отступления из Херсона постоянно обстреливает город артиллерией с левого берега Днепра.



12 ноября 2022 год Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii ↓

Житель Херсона целует украинского солдата, зашедшего в город вместе с собратьями после бегства россиян 11 ноября з правобережья.



13 ноября 2022 год Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky ↓

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр ведут огонь из миномета в Донецкой области. В конце года эта область стала местом самых яростных боев на фронте.



20 ноября 2022 год Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS ↓

Обесточенный Киев после очередного ракетного удара россиян в конце ноября. Осенью Россия начала регулярно бить по критической гражданской инфраструктуре в разных регионах страны. Это привело к аварийным и веерным отключениям электроэнергии, тепло- и водоснабжения.



23 ноября 2022 год Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel ↓

Пожилая женщина с ребенком ставит свечу у памятника жертвам Голодомора во время церемонии памяти трагедии 1932–33 годов, в которой виноват советский режим. В этом году во многих городах торжества проходили почти в темноте — после очередного массированного удара России, правопреемницы СССР, во многих городах Украины аварийно отключали электроэнергию.



26 ноября 2022 год Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko ↓

Полицейские смотрят на обломки разных типов ракет, которыми Россия била по Харькову. Недалеко от города обустроили свалку тысяч таких боеприпасов — она стала настоящим символом российской агрессии.



3 декабря 2022 год Фото: AP Photo/Libkos ↓





5 декабря 2022 год Люди сидят на ступенях эскалатора в киевском метро во время очередного ракетного удара России. С начала полномасштабного вторжения РФ столичная подземка стала надежным убежищем для тысяч киевлян. Больше о работе киевского метро во время войны — в спецпроекте НВ Станция спасения 5 декабря 2022 год Фото: REUTERS/Shannon Stapleton ↓

Тяжелораненый украинский военный ждет помощи в больнице Бахмута. Этот донецкий город оккупационные силы безрезультатно штурмуют с лета. Несмотря на потери, украинские бойцы продолжают удерживать Бахмут, который называют своей крепостью, — 20 декабря сюда даже приезжал президент Владимир Зеленский.



5 декабря 2022 год Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM ↓

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Президент Украины Владимир Зеленский снимает видео, чтобы поздравить Вооруженные силы Украины, вблизи города Славянск Донецкой области. Глава государства регулярно посещает только что освобожденные украинские города и неоднократно бывал рядом с фронтом.



6 декабря 2022 год Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ↓

Жительница села Куприяновка в Запорожской области Любовь Онищенко осматривает вещи на кухне своей квартиры, которую уничтожил российский удар.



7 декабря 2022 год Фото: REUTERS/Stringer ↓