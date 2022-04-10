46-й день войны — главное. ВСУ накрыли врага в Мелитополе, встреча Путина и Зеленского зависит от исхода битвы на Донбассе, заявили в ОП 10 апреля, 08:18 Цей матеріал також доступний українською Наталья Титова, 62-летняя жительница Чернигова, показывает руины своего дома, разрушенного ударом российских войск (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Воскресенье, 10 апреля — 46-й день преступной войны, которую Россия ведет против Украины.

В то время как Россия пытается развернуть новую наступательную кампанию в зоне ООС, международная поддержка Украины крепнет. За последние дни Киев посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Карл Нехаммер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Лидеры ЕС и Британии — наряду с президентом США Джо Байденом — заверили, что страны Запада не только продолжат поставки современного вооружения в Украину, но и адаптируют их под нужды ВСУ.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

08:01 Печатают агитки и бланки. Оккупанты готовятся к проведению псевдореферендума в Херсонской области — Генштаб ВСУ

«В городе Новая Каховка [Херсонская область — прим. ред.] оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого «референдума по созданию Херсонской народной республики», — сообщили в Генштабе ВСУ.



07:09 После нападения РФ на Украину. НАТО думает о возможности постоянного военного присутствия на своей границе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс находится «в разгаре очень фундаментальной трансформации», которая будет отражать долгосрочные последствия действий президента России Владимира Путина. Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.



06:55 Переговоры Зеленского и Путина о гарантиях безопасности состоятся после битвы на Донбассе — Подоляк

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина по выстраиванию гарантий безопасности для Украины состоятся после боевого столкновения на Донбассе, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона ночью в субботу, 9 апреля.



«Говорить о том, что через неделю встретятся (Зеленский и Путин), через два — нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в них победить, в частности, на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, исходя их которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, три», — сказал Подоляк.



04:48 Еще одна Чернобаевка. ВСУ нанесли пятый удар по аэродрому в Мелитополе, рвалось два часа — Арестович

Вооруженные силы Украины нанесли уже пятый удар по позициям российских войск на аэродроме в оккупированном Мелитополе, накрыв командный пункт. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

04:36 Западная разведка еще летом 2021 года знала о подготовке полномасштабного вторжения РФ — ВВС

Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на представителя западной разведки. «Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение», — рассказал он.

По словам чиновника, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ начать войну против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ Уильяма Бернса во время визита в Москву в начале ноября.

02:30 За минувшие сутки оккупанты совершили семь ракетных ударов по Николаевской области

В Николаевском и Херсонском направлении противник пытается подтянуть резервы новых сил для жестких боев. Враг совершил семь ракетных ударов по Николаевской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг. Пострадавших нет. Под многочисленными вражескими обстрелами украинские военные удерживают освобожденные территории.

01:37 Гарантии безопасности: рядом с Украиной будет 5−7 стран, а РФ напротив — Подоляк

Сейчас на уровне юридических подгрупп отрабатывается формулировка международного договора о гарантиях безопасности Украины. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Мы не хотим иметь отношения к прямому договору между Украиной и Россией. Потому что понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции», — добавил он.

01:05 За сутки ВСУ сбили три российских самолета и один вертолет

Об этом сообщили в своде ВСУ. «Авиация Воздушных Сил продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха», — говорится в нем.

00:41 МВД: Чтобы оценить число жертв россиян в Киевской области, нужно еще две недели

В селах и городах Киевской области идет разбор завалов и поиск жертв российской агрессии, поэтому точное количество погибших можно будет назвать всего через две недели. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

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