92-й день войны — главное. РФ ударила по центру Лисичанска и усиливает наступление на Северодонецк, над Хмельницкой областью сбили ракету 26 мая, 07:32 Цей матеріал також доступний українською Украинские танки в районе Покровска, Донецкая область (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Четверг, 26 мая — 92-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

07:40 Журналисты обнаружили фото псевдоглавы захваченного Херсона и его побега из Киева

Журналисты смогли найти фотографии с псевдомером оккупированного Херсона Александром Кобцом, который ранее работал на КГБ.

Видео дня

Расследователям Bihus.Info удалось получить фото коллаборанта от своих источников, где можно увидеть, как 7 марта он покинул Киев на автомобиле Мерседес с номерным знаком AA 8332 CO, зарегистрированным на его жену Анну Кобец.

07:24 Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка, на Бахмутском и Авдеевском направлениях — тяжелые бои



На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки, сообщает утром 26 мая Генштаб ВСУ. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействует артиллерию и штурмовую авиацию по позициям подразделений ВСУ и гражданской инфраструктуре региона.

Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

07:10 ЕС заморозил около $24,5 млрд активов российского центробанка

Европейский Союз заморозил 24,5 миллиарда долларов активов российского центрального банка.

07:04 Оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянск — Генштаб

На Слобожанском направлении российские оккупанты систематически и интенсивно ведут огонь по районам концентрации украинских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

Также агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая и Черкасские Тишки.



Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.

06:50 РФ обстреляла центр Лисичанска из артиллерии — Нацполиция

В Лисичанске российские военные обстреляли центр города из артиллерийских установок, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.



«В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобили местных жителей. К счастью, пострадавших в результате обстрела нет», — говорится в сообщении.



Кроме того, вражескими снарядами повреждены многоквартирные и частные дома, помещения гостиницы, гаражи и помещения центра предоставления гуманитарной помощи.



05:46 Российские захватчики усиливают битву за Северодонецк и готовятся наступать на Северск — ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские оккупанты планируют усилить битву за Северодонецк и готовится к наступлению на Северск.

Согласно его анализу, российские войска уделили первостепенное внимание наступлению к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к юго-западу от Северодонецка и завершить усилия по оцеплению Луганской области.

04:09 Могут использовать для провокаций. Недалеко от острова Змеиный обнаружили захваченный оккупантами украинский катер

Недалеко от острова Змеиный обнаружили один из малых бронированных артиллерийских катеров Военно-Морских сил ВСУ. Оккупанты захватили его в Бердянске в начале полномасштабного вторжения.

03:23 Украинская ПВО сбила российскую ракету в Хмельницкой области

Противовоздушная оборона (ПВО) Украины 25 мая сбила российскую ракету, а ее обломки упали в поле.

Об этом в Telegram сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. По его словам, жертв и разрушений в результате падения обломков ракеты нет.

03:21 Израиль отклонил просьбу США разрешить передачу ракет Украине — СМИ

Израиль отклонил просьбу Соединенных Штатов разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные в Германии по израильской технологии и лицензии, сообщает Axios со ссылкой двух представителей США и Израиля.

02:17 БТРы — на каждом перекрестке. Оккупанты пригнали в Мелитополь эшелон устаревших танков

«Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня (25 мая — ред.) прибыл в Мелитополь… В поселок Кирилловка вошли 30 единиц российской техники. По сообщению местных жителей, почти на каждом перекрестке стоят БТРы», — говорится в сообщении.

01:46 ВСУ за сутки истребителями сбили две крылатые ракеты оккупантов

Отмечается, что авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты оккупантов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое украинской противовоздушной обороной.

01:12 Россия разрешила брать на контракт для войны с Украиной людей старшего возраста — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские власти приняли решение разрешить брать на контрактную службу для войны с Украиной людей старшего возраста.

«То есть молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется», — отметил Зеленский.

00:39 Передача танков Украине. Берлин отверг заявления Дуды о нарушении обещания

Германия отвергла заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что Берлин нарушил свои обещания и не передал танки взамен тем, которые Варшава отдала Украине.

00:05 «Сейчас не 1938 год». Зеленский ответил на редакционную статью NYT и предложения о «компромиссах в обмен на мир»

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления, в том числе в западных СМИ, о том, что Украина якобы должна пойти на уступки России в обмен на мир.

«Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что Украина якобы должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все-таки 2022 год», — заявил глава государства в вечернем обращении.

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