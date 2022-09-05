В Минобороны Британии назвали главную краткосрочную цель РФ в войне против Украины 5 сентября, 09:53 Войска РФ усиливают группировку на Донбассе (Фото:Ammar Awad/Reuters)

Главной военной и политической целью России в войне против Украины на ближайшее время, вероятно, является наступательная операция на Донбассе и полный захват Донецкой области.

Об этом сообщили в Минобороны Британии в Twitter.

По данным британской разведки, главными направлениями наступления войск РФ являются Авдеевка и окрестности Бахмута.

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Отмечается, что хотя Россия добилась наибольшего успеха в этом секторе, ее силы продвигаются к Бахмуту всего на 1 км в неделю.

«Политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об „освобождении“ Донбасса. Для достижения этой цели российские войска неоднократно нарушали сроки», — добавили в британском оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что российским силам вряд ли удастся достичь этой цели до 15 сентября. Это еще больше усложнит планы России по проведению референдумов о присоединении оккупированных территорий к РФ.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.



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