Германия за девять недель не поставила в Украину даже легкое вооружение — СМИ 29 мая, 00:41 Цей матеріал також доступний українською Правительство Шольца занимает неопределенную позицию по поставкам оружия в Украину (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Согласно данным немецких СМИ, за последние девять недель правительство Олафа Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину.

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В частности, издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия. В середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.



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Поставки оружия, которые состоялись месяцем ранее, содержали лишь запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

В то же время, в Минобороны Германии отказались прокомментировать данную информацию

«Информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому я прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить детали», — сообщил пресс-секретарь Министерства обороны.

Журналисты подчеркивают, что правительство Олафа Шольца до сих пор не выполнило запросы властей Украины о поставках разного вида вооружения. Сам канцлер делает другие заявления.

«Путин пойдет на серьезные переговоры о мире только в том случае, если поймет, что не может сломить обороноспособность Украины. Поэтому мы поддерживаем Украину», — заявил Шольц на форуме в Давосе.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что правительство Германии приняло окончательное решение о поставках тяжелого вооружения в Украину.

«Тяжелое вооружение будет очень скоро. Это будут гаубицы, это будут Gepard, противовоздушное оружие. Надеюсь, они будут даже быстрее, чем я ожидаю. Процесс уже пошел», — рассказала она.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Украина скоро получит немецкие гаубицы PzH 2000, с которыми продолжаются учения украинских военных. Он отверг то, что Берлин мало помогает Киеву, но добавил, что Германия не может выполнить все пожелания Украины.

21 мая таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ минобороны ФРГ сообщил, что у Бендесвера есть десятки БМП Marder, которые больше не используются, однако Германия не передает их Украине.

В течение нескольких месяцев велись разговоры о предоставлении бронетехники, а Bild сообщал, что Украина хочет купить ее непосредственно у производителя, если правительство ФРГ не передаст Marder само. Позже Welt сообщала, что немецкий концерн просит разрешение у Берлина на поставку Украине 100 БМП.

На фоне критики в адрес канцлера Германии Олафа Шольца по поводу неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Киеву вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией. Однако критика в Бундестаге в его адрес продолжается.

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