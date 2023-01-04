Генштаб подтвердил удар по оккупантам в Токмаке — сводка 4 января, 18:49 Украинские военнослужащие в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 4 января, на 315-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:



российские оккупанты продолжают перебрасывать в районы боевых действий личный состав, вооружение, технику и боеприпасы, используя железные дороги и авиацию, в том числе гражданскую;

за сутки враг нанес три ракетных удара по Константиновке Донецкой области, совершил девять авиаударов и 14 обстрелов из РСЗО. Угроза авиа- и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры сохраняется;

россияне продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях , пытаются улучшить тактическое положение — на Купянском, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском — обороняются. Враг оборудует позиции и минирует местность вдоль левого берега Днепра;

, пытаются улучшить тактическое положение — на Купянском, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском — обороняются. Враг оборудует позиции и минирует местность вдоль левого берега Днепра; ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях стабильная, признаков формирования наступательных группировок врага нет;

в неврологическом отделении областной клинической больницы в оккупированном Луганске лежат более 100 боевиков ЧВК Вагнер;

подтверждено, что 3 января Силы обороны ударили по сосредоточению живой силы и техники оккупантов в районе Токмака Запорожской области. Враг потерял около 80 оккупантов ранеными и погибшими;

Запорожской области. Враг потерял около 80 оккупантов ранеными и погибшими; украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения россиян, четыре удара по позициям вражеских ЗРК;

ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили российский пункт управления, два района сосредоточения живой силы и техники и склад боеприпасов.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 108 910 своих военных, за последние сутки — около 720.

