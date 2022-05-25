Сезон охоты открыт. На захваченных территориях появились листовки с предупреждениям оккупантам о судьбе солдат Гитлера

25 мая, 02:44
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Листовки на захваченных территориях (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Листовки на захваченных территориях (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на захваченных территориях начали появляться листовки с угрозами российским оккупантам.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Украинские партизаны обещают российским оккупантам и местным коллаборантам судьбу армии Гитлера.

«Листовки с такими заявлениями, а также угрозами Нюрнбергского трибунала для рашистов, появились в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и других временно оккупированных городах», — сообщили в Генштабе.

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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/324223963224022
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22 мая Силы обороны Украины и движение сопротивления уничтожили радиолокационные станции российских оккупантов возле Мелитополя Запорожской области.

https://www.youtube.com/watch?v=bE8Jj_Re01A
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Партизаны Война в Украине Война России против Украины Генштаб ВСУ

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