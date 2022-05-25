Сезон охоты открыт. На захваченных территориях появились листовки с предупреждениям оккупантам о судьбе солдат Гитлера 25 мая, 02:44 Цей матеріал також доступний українською Листовки на захваченных территориях (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на захваченных территориях начали появляться листовки с угрозами российским оккупантам.

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Украинские партизаны обещают российским оккупантам и местным коллаборантам судьбу армии Гитлера.

«Листовки с такими заявлениями, а также угрозами Нюрнбергского трибунала для рашистов, появились в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и других временно оккупированных городах», — сообщили в Генштабе.

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22 мая Силы обороны Украины и движение сопротивления уничтожили радиолокационные станции российских оккупантов возле Мелитополя Запорожской области.

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