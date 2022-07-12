Генералы РФ срочно переводят родственников на «безопасную» службу в Сирию — разведка 12 июля, 16:31 В Херсоне хотят создать новую бригаду оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские генералы переводят свои родственников на службу в Сирию, которую считают более «безопасной» после войны в Украине.

Об этом сообщили Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Высшее военное руководство вооруженных сил России не желает привлекать своих родных и близких, проходящих службу в рядах ВС, к участию в боевых действиях на территории Украины. Учитывая ситуацию на фронте, генералы считают более безопасным местом прохождения службы — Сирию», — отметили там.

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В ГУР также добавили, что оккупанты в Херсонской области хотят создать новую воинскую часть уровня бригады. Укомплектование офицерских должностей планируется осуществить за счет офицерского состава вооруженных сил России.

«Это вызывает открытое недовольство со стороны кандидатов, которые отказываются от возможной командировки и не хотят перевозить семьи близко к зоне ведения боевых действий», — резюмировал в разведке.

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 июля — 139-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери — ликвидировано почти 38 тысяч военных РФ.





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