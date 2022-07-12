Генералы РФ срочно переводят родственников на «безопасную» службу в Сирию — разведка

12 июля, 16:31
В Херсоне хотят создать новую бригаду оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Херсоне хотят создать новую бригаду оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские генералы переводят свои родственников на службу в Сирию, которую считают более «безопасной» после войны в Украине.

Об этом сообщили Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Высшее военное руководство вооруженных сил России не желает привлекать своих родных и близких, проходящих службу в рядах ВС, к участию в боевых действиях на территории Украины. Учитывая ситуацию на фронте, генералы считают более безопасным местом прохождения службы — Сирию», — отметили там.

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В ГУР также добавили, что оккупанты в Херсонской области хотят создать новую воинскую часть уровня бригады. Укомплектование офицерских должностей планируется осуществить за счет офицерского состава вооруженных сил России.

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«Это вызывает открытое недовольство со стороны кандидатов, которые отказываются от возможной командировки и не хотят перевозить семьи близко к зоне ведения боевых действий», — резюмировал в разведке.

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 июля — 139-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=i2TxEvpURFk

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери — ликвидировано почти 38 тысяч военных РФ.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Украинская разведка Война России против Украины российские потери

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