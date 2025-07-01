На фоне усиления российских атак на украинские города и позиции на передовой отставной генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Дэвид Дептула призывает снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия.

Один из ведущих архитекторов современной стратегии воздушных операций, Дэвид Дептула изложил свою позицию в эксклюзивном интервью украинско-американской писательнице и ветеранке ВВС США Элизе Карлайл для NV.ua.

Дептула призывает к фундаментальному пересмотру политики США, предупреждая, что действующие ограничения дарят Москве незаслуженное «святилище». В разговоре генерал объясняет, почему преимущество в воздухе является решающим, отвергает страхи относительно ядерного шантажа и призывает Запад начать сдерживать Россию, а не самого себя.

Элиза Карлайл: Спасибо, что присоединились к нам. Мы говорим с генералом в отставке Дэвидом Дептулой об Украине и будущем этой войны. Давайте начнем с главного: почему именно Украина? Почему вы так решительно поддерживаете ее дело?

Ген. Дэвид Дептула: Это действительно важный вопрос для начала. Если коротко — вторжение России в Украину было абсолютно безосновательным.

Это был откровенный акт агрессии. Украинский народ сегодня ведет экзистенциальную борьбу — не только за выживание своей нации, но и за те же права и свободы, которые американцы считают фундаментальными.

Возможно, слово «священные» здесь будет не совсем уместным, но я бы сказал, что это неотъемлемые права всех людей.

Ключевая мысль такова: неспровоцированное нападение России должно быть остановлено — не только из-за угрозы для Украины, но и из-за его далеко идущих последствий для Европы и национальной безопасности США.

Несдержанная агрессия в любую эпоху порождает новую агрессию. И сам факт, что Россия делает такое в XXI веке — это и шок, и вызов для всех свободных наций.

Генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула / Фото: www.af.mil

— Вы правильно заметили, что российскую агрессию нельзя оставлять без ответа. Но мы же слышали нарратив Кремля. Они заявляют, что защищают права русскоязычных украинцев, которых, по их словам, преследуют украинское государство и американская пропаганда. Также Россия изображает НАТО как враждебную силу и утверждает, что ее полномасштабное вторжение было превентивным — мол, чтобы остановить неизбежную атаку Альянса. Как вы на это отвечаете?

— Это полная чушь — сплошная пропаганда.

Вернемся к фактам. Россия нарушила официальное соглашение, которое она подписала с Украиной и Соединенными Штатами еще в 1990-х годах. Это соглашение гарантировало суверенитет Украины в обмен на отказ от ее ядерного арсенала.

Нельзя вторгаться в суверенное, международно признанное государство, а потом обвинять жертву в развязывании войны.

И для ясности — НАТО не ведет эту войну. Это украинский народ и украинские Вооруженные Силы защищают свою страну. Именно они противостоят российской агрессии непосредственно.

— Именно так. Но Россия постоянно использует НАТО как предлог, повторяя: «Вы подошли слишком близко — вам не следует проводить военные учения в Черном море или возле наших границ».

— Это абсурд. Мы говорим о международном воздушном пространстве. Их аргументы не выдерживают никакой критики.

И важно подчеркнуть, что ни одно из таких утверждений не признается легитимным в рамках международного права — ни Организацией Объединенных Наций, ни любым авторитетным международным институтом.

— Если говорить о будущем — учитывая ваш военный опыт, что бы вы посоветовали Украине сделать сейчас, чтобы достичь наилучшего возможного результата?

— Это сложный и многоуровневый вопрос. Президент Зеленский и его военное руководство стоят перед колоссальными вызовами.

Но прежде чем переходить к стратегии, нужно признать, чего уже достигли Вооруженные Силы Украины. Они не только отбили первоначальное российское вторжение и остановили наступление на Киев — они до сих пор держат оборону в чрезвычайно тяжелых условиях, противостоя гораздо более многочисленному и ресурсно обеспеченному врагу.

Это исключительное достижение.

Да, Соединенные Штаты и союзники по НАТО заслуживают благодарности за оказанную помощь. Но остается один существенный вопрос: ограничения, наложенные на использование Украиной западного оружия.

В частности, запрет наносить удары по целям на территории России фактически создал для нее «безопасную зону». Это стратегический подарок Кремлю — и серьезное ограничение для Украины.

Эти ограничения следует отменить немедленно. Откровенно говоря, их вообще не должно было бы быть.

— Почему же их вообще ввели?

— Основная причина — особенно в Вашингтоне и некоторых столицах НАТО — это страх эскалации. Конкретнее, опасения, что конфликт может разрастись или что Россия прибегнет к ядерному ответу.

В войне не бывает идеальных решений — не существует волшебной пули. Но эта ситуация напоминает историю Давида и Голиафа. И если вы связываете Давиду одну руку за спиной — запрещая ему воспользоваться пращей, даже когда у него уже есть камень — вы существенно снижаете его шансы на победу.

Вот что мы сейчас делаем с Украиной.

— Хотя президенты Байден и Трамп неоднократно заявляли, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях в Украине, многие американские ветераны уже служат в Международном легионе, принося с собой опыт и мужество в борьбе против российской агрессии. По вашему мнению, существуют ли сейчас какие-то юридические или практические преграды, мешающие американским пилотам присоединиться к обороне Украины, учитывая критически важную роль авиации в этой войне?

— Нет ни одного прямого юридического запрета, который бы не позволял американским пилотам — тем, кто уже не находится на активной службе — помогать Украине. То же самое мы уже видим со многими американскими ветеранами сухопутных войск.

Настоящие препятствия — практические и политические, а не юридические. Полет на F-16 в боевых условиях — это не просто занять место в кабине. Это полная интеграция в систему командования и управления, в правила открытия огня, в общий план воздушной кампании.

Впрочем, при наличии соответствующих дипломатических каналов и соглашений — это вполне реально. Опытные американские пилоты могут помогать Украине, в частности в роли инструкторов или советников, а также непосредственно в боевых миссиях, если они будут действовать под украинским командованием. Но для этого нужна политическая воля с обеих сторон.

И не забывайте: украинская противовоздушная оборона в значительной степени зависит от западных систем, а американские пилоты имеют уникальный опыт максимально эффективного их использования. Если решение будет принято, и технические моменты интеграции решены — их вклад может быть немедленным и существенным.

— Учитывая критическую роль Воздушных сил в борьбе с дронами и баллистическими ракетами — и тот факт, что F-16, которые Украина получит, пока имеют ограниченные возможности — какую поддержку в модернизации могут предоставить США и другие западные партнеры, чтобы повысить эффективность этих самолетов? В частности — их способность обнаруживать и поражать российские цели на большом расстоянии или перехватывать баллистические ракеты?

— Получить сами самолеты — это лишь первый шаг. Чтобы сделать украинские F-16 максимально эффективными, необходимо предоставить полный комплекс возможностей, которые и обеспечивают преимущество западным воздушным силам.

Речь идет, в частности, о: современных радиолокационных станциях с активной фазированной решеткой (AESA) для дальнего обнаружения и наведения; современных ракетах класса «воздух-воздух» типа AIM-120D или Meteor для борьбы с российскими истребителями на дистанции; контейнерах радиоэлектронной борьбы для выживания в условиях насыщенного ПВО; прицельные и навигационные контейнеры для высокоточной работы по наземным целям; и самое главное — интеграции в широкую сеть командования, управления и разведки, включая потоки данных от дронов, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) и спутникового наблюдения.

Сейчас вызов для Украины — это не просто летать, а выживать и побеждать в одном из самых опасных воздушных пространств в мире. При надлежащей модернизации и поддержке, F-16 смогут обеспечить превосходство в воздухе, поддержку сухопутных войск и перехват крылатых и баллистических ракет.

Но для этого нужны постоянные инвестиции и партнерство — не просто поставки. И при этом — Украине действительно нужно большее количество F-16.

— Считаете ли вы, что западные самоограничения относительно ударов по территории России лишь подбодрили Путина? И как, по вашему мнению, США и НАТО должны переосмыслить стратегию сдерживания?

— Дело в том, что России фактически предоставили искусственное «святилище» — преимущество, которого она не заслуживает, — из-за ограничений, наложенных Западом на Украину.

Но последние операции украинских сил на территории России уже разрушили миф о том, что ядерные государства нельзя трогать без риска апокалипсиса.

Россия не применит ядерное оружие — ни тактическое, ни стратегическое. И, очевидно, Украина также в это не верит. Потому что если бы верила — не проводила бы рейды за линией границы.

Вот в чем реальность: Путин — это хулиган. Он уважает только силу. И именно США и НАТО должны быть теми, кто сдерживает агрессора — а не наоборот.

Сейчас мы посылаем ложный сигнал — не только Москве, но и Пекину. Си Цзиньпин внимательно следит за тем, как Вашингтон реагирует на ядерный шантаж. И последствия этого выходят далеко за пределы Украины.

Что еще тревожнее — действующие ограничения по ударам Украины с использованием западного оружия транслируют опасное послание, которое фактически может поощрять ядерное распространение.

Мы, по сути, говорим миру: «Хочешь обезопасить себя от вмешательства США или НАТО? Просто получи ядерное оружие. Как только оно у тебя будет — мы не рискнем дать ответ обычными силами».

Это ужасный прецедент — с долгосрочными глобальными последствиями.

— Вы упомянули Си. В последнее время наблюдаем все больше сообщений о военном и экономическом сотрудничестве между Китаем и Россией. Следует ли рассматривать это партнерство как серьезную угрозу для США и НАТО? Ведь речь идет о двух больших государствах. Возможно, их отношения не слишком близки, но стратегическими их назвать точно можно.

— Я бы не назвал это прямой угрозой в краткосрочной перспективе. Но бесспорно — это стратегический вызов.

Их сотрудничество демонстрирует общее стремление подорвать интересы США и НАТО. Совсем недавно — впервые в истории — Китай и Россия вместе провели совместные полеты бомбардировщиков в пределах зоны идентификации ПВО США.

Так что да — координация между ними вполне реальна. И если быть откровенными — без экономической поддержки Китая Россия была бы в значительно худшем положении.

Китай помог России пережить финансовые последствия западных санкций. Эта поддержка позволила Москве продолжать ведение войны в Украине.

Без нее позиция России была бы значительно слабее.

— Из-за войны между Израилем и Ираном и недавнего участия США в этом конфликте, внимание мира заметно сместилось от войны России против Украины. Как вы считаете, какое влияние может иметь эта новая сосредоточенность на Ближнем Востоке на международную поддержку Украины и общую динамику войны с Россией?

— Это правда — центр внимания сместился, но ставки в Украине не изменились. И наша преданность тоже не должна меняться. Опасность заключается в том, что из-за глобального фокуса на Ближнем Востоке Украину могут начать воспринимать как «вчерашнюю войну». Это было бы стратегической ошибкой.

Скажу прямо: Россия рассчитывает на то, что мир потеряет бдительность. Вся ее теория победы основывается на том, чтобы пересидеть Запад. Если поддержка начнет ослабевать — в военном, политическом или финансовом смысле — Россия воспользуется этим пробелом и усилит натиск.

В то же время, конфликт между Израилем и Ираном лишь подчеркивает, почему Украина имеет значение. Мы живем в эпоху глобального стратегического беспорядка, когда авторитарные режимы испытывают пределы международной решимости — от Тегерана до Москвы и Пекина. Послание, которое мы транслируем в Украине, звучит во всех других точках планеты. Если мы дадим слабину в отношении Украины, одновременно противостоя Ирану — мы подрываем свое доверие везде.

Поэтому да — мы можем и должны справиться с обоими вызовами. Поддержка Украины — это не отвлечение от глобальной безопасности, а ее ключевая составляющая. Уход сейчас поставил бы под угрозу не только будущее Украины — это добавило бы смелости всем нашим противникам, которые следят за событиями.

— Украинцы получили репутацию изобретателей, которые превращают детали с Amazon за $20 в боевые дроны, эффективно уничтожающие российскую технику стоимостью миллионы рублей. Должны ли, по вашему мнению, США пересмотреть свои колоссальные оборонные расходы и больше сосредоточиться на недорогих, но высокоэффективных подходах?

— Это дельный вопрос, но стоит понимать более широкий контекст.

Да, дешевые украинские дроны действительно эффективны в тех условиях, где они используются — обычно в пределах пяти-десяти километров. Но эти тактики не масштабируются до уровня глобального проектирования силы.

Украина ведет конвенционную войну высокой интенсивности в пределах одного театра военных действий. Соединенные Штаты, напротив, имеют глобальные обязательства в сфере безопасности.

Мы должны поддерживать присутствие в ключевых точках мира, сдерживать агрессию на разных континентах и способствовать миру и стабильности во всем мире. Это требует значительно больших возможностей и инфраструктуры, чем война в одном регионе.

Частью нашей стратегии национальной безопасности является ротация подразделений армии, флота, авиации, морской пехоты и космических сил США в важных регионах. Именно так мы сдерживаем конфликты еще до того, как они начинаются.

И мы должны быть готовы одновременно побеждать в более чем одном крупном региональном конфликте. Это необходимо для сохранения доверия к нашей способности сдерживать агрессоров.

Поэтому да — изобретательность Украины впечатляет и действительно эффективна в их реалиях. Но масштабы и объем оборонных обязанностей США требуют совсем другого уровня инвестиций.

— Украина всегда будет иметь общую границу с Россией. Так как можно гарантировать настоящую свободу и безопасность в долгосрочной перспективе? Какой путь вперед является правильным?

— Короткий ответ: Украина в конце концов должна получить возможность присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу. Я не говорю, что это может произойти сегодня или завтра, но вступление в НАТО — это самая надежная гарантия длительной безопасности.

— Почему война в Украине приобрела такой статичный характер — похожий на окопную войну? И какую роль в преодолении этой патовой ситуации играет преимущество в воздухе?

— Это очень интересный вопрос. Поражает, сколько людей — и, наверное, правильнее сказать «шокированы» — тем, что эта война превратилась в окопную, как во время Первой мировой.

Одной из основных причин этого является то, что ни одна из сторон не получила преимущества в воздухе.

Превосходство в воздухе дает свободу наносить удары по наземным и воздушным целям, одновременно прикрывая собственные силы от атак. Если вы контролируете небо — вы можете перехватывать дроны, нейтрализовать угрозы от гиперзвуковых ракет и уничтожать вражеские самолеты еще до того, как они поднимутся в воздух.

Именно поэтому снятие ограничений на использование дальнобойного оружия является критически важным. Украина должна иметь возможность бить по российским авиабазам, с которых осуществляются атаки. Без этой способности она не может обезвредить угрозу.