Боеприпасы расходуются со скоростью, как во время Второй мировой — генерал Сырский 15 декабря, 20:28 Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Фото:mil.gov.ua)

В ходе развязанной Россией полномасштабной войны боеприпасы расходуются со скоростью, как во время Второй мировой войны. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью The Economist, опубликованном в четверг, 15 декабря.

Генерал рассказал, что под руководством Сергея Суровикина российские оккупанты меняют тактику и атакуют небольшими, хорошо скоординированными пешими отрядами. Так потери среди российских солдат растут, но «это никогда не было высшим приоритетом для России».



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Говоря о наступлении защитников Украины в Харьковской области, командующий Сухопутными войсками отметил, что «не меньше других был удивлен скоростью продвижения». По данным The Economist, генерал использовал небольшие мобильные группы, и они смогли к пятому дню выполнить «две самые амбициозные цели» — захват важнейших российских логистических узлов в Купянске и Изюме.



По мнению Сырского, луганский опыт показал, что объявленная в России мобилизация может работать — вдоль восточной линии фронта «массово появляются достаточно хорошо подготовленные солдаты», часть из них прибывает из восточных российских регионов и с Урала.

«Это вызывает озабоченность, говорит генерал, но еще более насущной проблемой является поддержание поставок оружия в Украину. Боеприпасы расходуются со скоростью, сравнимой со временами Второй мировой войны. Сражения выигрывает та сторона, которая достаточно быстро доставляет снаряды к орудиям», — сказано в материале The Economist.

Генерал также ответил на вопрос, как будет выглядеть победа Украины, и подчеркнул: «Мы победим, когда враг будет уничтожен, а мы будем стоять на своих границах». Как пишет The Economist, оценка Сырского «предполагает, что он не уверен, что это произойдет в ближайшее время» — по мнению генерала, в ближайшее время Украина продолжит «активную оборону».