Экс-глава ЦРУ назвал условие деоккупации Крыма 7 июня, 19:05 В Севастополе горит цистерна с топливом после атаки дрона, апрель 2023 года (Фото:REUTERS)

Дэвид Петреус, ранее возглавлявший ЦРУ и Центральное Командование Вооруженных сил США, в интервью NV назвал условие освобождения оккупированного Россией Крыма.

«Я думаю, что один из вопросов заключается в том, может ли быть подход, который, по сути, изолирует Крым? И так же силы [россиян] к западу от Днепра в Херсоне были изолированы в такой степени, что русские были вынуждены отступить, у них не было другого выхода», — сказал Петреус в интервью NV.

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Американский генерал добавил, что не считает, что ситуация сейчас позволяет изолировать Крым подобно Херсону.

«Я думаю, что динамика кардинально изменится, если это наступление сможет перерезать наземную линию связи с Крымом вдоль юго-восточного побережья, если силы смогут подойти к границам Крыма. И тогда вы увидите, куда они пойдут дальше», — заявил он также.

Военный обозреватель Денис Попович, комментируя подрыв россиянами Каховской ГЭС в интервью Radio NV, рассказал, что украинские войска создавали плацдармы на левом берегу Днепра и его островах.

«Очевидно, россияне почувствовали, что есть такая угроза, что действительно может быть форсирование Днепра по островам, переброска войск для того, чтобы развернуть контрнаступление на левом берегу, поскольку это кратчайший путь в Крым. И они решили взорвать плотину, Каховскую ГЭС, для того, чтобы залить эти острова водой», — предположил он.

6 июня президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Россия взорвала Каховскую ГЭС, потому что понимает, что придется бежать из Крыма.