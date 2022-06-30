Потери РФ в Украине: где за сутки ВСУ ликвидировали больше всего оккупантов

30 июня, 09:23
Войска РФ теряют в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Войска РФ теряют в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 600 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 30 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=Gm9uvHk9VWE&t=7s

Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1573 (+1)
  • Боевые бронированные машины — 3726 (+6)
  • Артиллерийские системы — 790 (+9)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 246 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 104 (+1)
  • Самолеты — 217 (+0)
  • Вертолеты — 185 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 641 (+1)
  • Крылатые ракеты — 143 (+1)
  • Корабли/катера — 14 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2602 (+4)
  • Специальная техника — 61 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/359809696234233/

Россия напала на Украину 24 февраля. 30 июня — 127-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=G4Zq0rQQIRA

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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