Плюс 250 оккупантов, вертолет и 15 танков. Генштаб ВСУ рассказал, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 28 июня, 09:57 Оккупанты теряют в Украине тысячи единиц техники (Фото:Edgar Su/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 250 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 28 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.



Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1567 ( +15)

+15) Боевые бронированные машины — 3704 ( +17)

+17) Артиллерийские системы — 778 ( +7)

+7) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 243 ( +0)

РСЗО) — 243 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 102 ( +1)

ПВО) — 102 +1) Самолеты — 217 ( +0)

+0) Вертолеты — 185 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 636 ( +0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 636 +0) Крылатые ракеты — 139 ( +0)

+0) Корабли/катера — 14 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2589 ( +14)

+14) Специальная техника — 61 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 июня — 124-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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