Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали 200 солдат РФ, с начала войны уничтожено почти 1350 танков оккупантов 30 мая, 09:27 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили тысячи единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 350 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 30 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Запорожском направлении.

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Также оккупанты лишились почти 9000 единиц техники, среди них:

Личный состав — 30350 ( +200)

+200) Танки — 1349 ( +11)

+11) Боевые бронированные машины — 3282 ( +12)

+12) Артиллерийские системы — 643 ( +12)

+12) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 205 ( +2)

РСЗО) — 205 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 93 ( +0)

ПВО) — 93 +0) Самолеты — 207 ( +0)

+0) Вертолеты — 174 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 507 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 507 +3) Крылатые ракеты — 118 ( +2)

+2) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2258 ( +18)

+18) Специальная техника — 48 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 30 мая — 96-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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