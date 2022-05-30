Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали 200 солдат РФ, с начала войны уничтожено почти 1350 танков оккупантов

30 мая, 09:27
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Украинские военные уничтожили тысячи единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные уничтожили тысячи единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 350 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 30 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Запорожском направлении.

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Также оккупанты лишились почти 9000 единиц техники, среди них:

  • Личный состав — 30350 (+200)
  • Танки — 1349 (+11)
  • Боевые бронированные машины — 3282 (+12)
  • Артиллерийские системы — 643 (+12)
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 205 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 93 (+0)
  • Самолеты — 207 (+0)
  • Вертолеты — 174 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 507 (+3)
  • Крылатые ракеты — 118 (+2)
  • Корабли/катера — 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2258 (+18)
  • Специальная техника — 48 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/328434719469613

Россия напала на Украину 24 февраля. 30 мая — 96-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

https://www.youtube.com/embed/ThoxYfc2cUE

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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