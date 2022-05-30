Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали 200 солдат РФ, с начала войны уничтожено почти 1350 танков оккупантов
Украинские военные уничтожили тысячи единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 350 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 30 мая
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 30 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Запорожском направлении.
Также оккупанты лишились почти 9000 единиц техники, среди них:
- Личный состав — 30350 (+200)
- Танки — 1349 (+11)
- Боевые бронированные машины — 3282 (+12)
- Артиллерийские системы — 643 (+12)
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 205 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 93 (+0)
- Самолеты — 207 (+0)
- Вертолеты — 174 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 507 (+3)
- Крылатые ракеты — 118 (+2)
- Корабли/катера — 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2258 (+18)
- Специальная техника — 48 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 30 мая — 96-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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