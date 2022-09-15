В Воздушных силах рассказали, где ВСУ сбили штурмовик и бомбардировщики оккупантов 15 сентября, 11:49 Самолеты оккупантов сбили на юге и востоке Украины (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

В среду, 14 сентября, подразделения Воздушных сил ВСУ сбили четыре самолета войск РФ, один на восточном направлении и еще три — на южном.

Как сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook, штурмовик Су-25 российских ВКС уничтожен на восточном направлении, три бомбардировщика Су-24 сбиты на юге Украины.

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Также уничтожен один беспилотник оперативно-тактического уровня.

«Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация, а также и ударные беспилотники Воздушных Сил на разных направлениях продолжают наносить удары по враждебным позициям, технике и логистике оккупантов разными типами вооружения», — добавили там.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском, Харьковском и Донецком направлениях, освобождая населенные пункты от российских оккупантов. Войска РФ начали бежать, забирая с собой награбленное имущество.

Вечером 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что защитники Украины освободили около 8 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов, на половине продолжаются стабилизационные мероприятия.



В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.



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