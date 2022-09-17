ВСУ отбили пять атак оккупантов в Донецкой области, войска РФ понесли потери — Генштаб 17 сентября, 07:29 ВСУ отражают попытки наступления оккупантов на Донбассе (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

За минувшие сутки ВСУ отбили пять атаки российских оккупантов в Донецкой области, войска РФ понесли потери.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, атаки противника удалось отбить в районе населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

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В Генштабе также рассказали о боях на Донбассе.

На Славянском направлении армия РФ открывала огонь в районе населенных пунктов Гороховатка и Бахтин.

На Бахмутском направлении было неспокойно в районе Белогоровки, Раздолевки, Выемки, Одрадовки, Соледара, Николаевки Второй, Бахмута, Бахмутского, Яковлевки, Веселой Долины, Веселого и Майорска.

На Краматорском направлении обстреливались Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Старый Караван, Николаевка, Дроновка, Раздельное, Северск, Верхнекаменское, Святогорск, Сосновое, Александровка и Яремовка.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях враг активных действий не проводил. От огня артиллерии противника пострадали Авдеевка, Веселое, Опытное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополье.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.

С начала сентября ВСУ проводят контрнаступление в Донецкой области, удалось освободить ряд населенных пунктов.

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