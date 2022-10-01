Вертолет и 530 оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали направления, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки 1 октября, 09:29 Уничтоженная военная техника РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 59 610 своих военных, за минувшие сутки — 530.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 1 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.



Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.



Видео дня

Также оккупанты потеряли более 15 000 единиц техники, среди них:



Танки — 2354 ( +16)

+16) Боевые бронированные машины — 4949 ( +17)

+17) Артиллерийские системы — 1397 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 336 ( +3)

РСЗО) — 336 +3) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 176 ( +0)

ПВО) — 176 +0) Самолеты — 264 ( +0)

+0) Вертолеты — 226 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1009 ( +6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1009 +6) Крылатые ракеты — 246 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3786 ( +18)

+18) Специальная техника — 131 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 1 октября – 220-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.



За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.



Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.



ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.



После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

