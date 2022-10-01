Вертолет и 530 оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали направления, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки
Уничтоженная военная техника РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 59 610 своих военных, за минувшие сутки — 530.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 1 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Также оккупанты потеряли более 15 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2354 (+16)
- Боевые бронированные машины — 4949 (+17)
- Артиллерийские системы — 1397 (+6)
- реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 336 (+3)
- Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 176 (+0)
- Самолеты — 264 (+0)
- Вертолеты — 226 (+1)
- Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1009 (+6)
- Крылатые ракеты — 246 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3786 (+18)
- Специальная техника — 131 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 1 октября – 220-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.