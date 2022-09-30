Самолеты, вертолет и 500 оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали направления, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки
Уничтоженная в Украине военная техника российской армии (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 59 080 своих военных, за минувшие сутки — 500.
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 30 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.
Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2338 (+13)
- Боевые бронированные машины — 4932 (+23)
- Артиллерийские системы — 1391 (+6)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 333 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 176 (+1)
- Самолеты — 264 (+2)
- Вертолеты — 225 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1003 (+8)
- Крылатые ракеты — 246 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3768 (+17)
- Специальная техника — 131 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 30 сентября — 219-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.