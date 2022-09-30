Самолеты, вертолет и 500 оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали направления, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки 30 сентября, 08:59 Уничтоженная в Украине военная техника российской армии (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 59 080 своих военных, за минувшие сутки — 500.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 30 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2338 ( +13)

+13) Боевые бронированные машины — 4932 ( +23)

+23) Артиллерийские системы — 1391 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 333 ( +2)

РСЗО) — 333 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 176 ( +1)

ПВО) — 176 +1) Самолеты — 264 ( +2)

+2) Вертолеты — 225 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1003 ( +8)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1003 +8) Крылатые ракеты — 246 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3768 ( +17)

+17) Специальная техника — 131 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 30 сентября — 219-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.