Генштаб обновил данные о потерях РФ: с начала войны ВСУ ликвидировали более 36 тысяч оккупантов 4 июля, 09:24 ВСУ уничтожили уже тысячи единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 200 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 4 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.



Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

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Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:

Личный состав — 36 200 ( +230)

+230) Танки — 1589 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 3754 ( +10)

+10) Артиллерийские системы — 804 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 246 ( +0)

РСЗО) — 246 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 105 ( +0)

ПВО) — 105 +0) Самолеты — 217 ( +0)

+0) Вертолеты — 187 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 658 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 658 +4) Крылатые ракеты — 144 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2629 ( +11)

+11) Специальная техника — 65 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 июля — 131-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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