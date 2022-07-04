Генштаб обновил данные о потерях РФ: с начала войны ВСУ ликвидировали более 36 тысяч оккупантов
ВСУ уничтожили уже тысячи единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 200 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 4 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.
Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:
- Личный состав — 36 200 (+230)
- Танки — 1589 (+5)
- Боевые бронированные машины — 3754 (+10)
- Артиллерийские системы — 804 (+3)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 246 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 105 (+0)
- Самолеты — 217 (+0)
- Вертолеты — 187 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 658 (+4)
- Крылатые ракеты — 144 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2629 (+11)
- Специальная техника — 65 (+1).
Россия напала на Украину 24 февраля. 4 июля — 131-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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