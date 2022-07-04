Генштаб обновил данные о потерях РФ: с начала войны ВСУ ликвидировали более 36 тысяч оккупантов

4 июля, 09:24
ВСУ уничтожили уже тысячи единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ уничтожили уже тысячи единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 200 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 4 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=tYxpGtT8lww

Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:

  • Личный состав — 36 200 (+230)
  • Танки — 1589 (+5)
  • Боевые бронированные машины — 3754 (+10)
  • Артиллерийские системы — 804 (+3)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 246 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 105 (+0)
  • Самолеты — 217 (+0)
  • Вертолеты — 187 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 658 (+4)
  • Крылатые ракеты — 144 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2629 (+11)
  • Специальная техника — 65 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02FxRrirTSMsV9vqBUMERQkRfVL5QBiPsC1dbyS8fgVgVbtUeksxisqiQoPiTgijP9l

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 июля — 131-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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