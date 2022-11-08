Больше всего — на Донбассе. Генштаб ВСУ обновил данные о суточных потерях российских оккупантов в войне против Украины 8 ноября, 09:23 Счет уничтоженной техники армии РФ в Украине идет на тысячи (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 77 170 своих военных, за минувшие сутки — 710.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 8 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Больше всего потерь за сутки войска РФ понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 17 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2786 ( +15)

+15) Боевые бронированные машины — 5654 ( +24)

+24) Артиллерийские системы — 1791 ( +9)

+9) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 391 ( +0)

РСЗО) — 391 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 203 ( +1)

ПВО) — 203 +1) Самолеты — 278 ( +1)

+1) Вертолеты — 260 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1476(+4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1476(+4) Крылатые ракеты — 399 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4216 ( +17)

+17) Специальная техника — 159 ( +2)

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 ноября — 257-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.