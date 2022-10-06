Наибольшие потери на трех направлениях. За сутки ВСУ ликвидировали более 300 военных РФ, уничтожено 15 беспилотников

6 октября, 09:48
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РФ теряет тысячи единиц военной техники на войне против Украины (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

РФ теряет тысячи единиц военной техники на войне против Украины (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 61 330 своих военных, за минувшие сутки — 330.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 6 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=HqxfxIGgvJI&t=10s

Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2449 (+14)
  • Боевые бронированные машины — 5064 (+26)
  • Артиллерийские системы — 1424 (+10)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 344 (+3)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 177 (+0)
  • Самолеты — 266 (+0)
  • Вертолеты — 232 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1047 (+15)
  • Крылатые ракеты — 246 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3854 (+13)
  • Специальная техника — 134 (+2).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nvSbTycKsFLcfBpvie5P7Xw3LQSCB88QfwTw1twa3zXx1JNfgWvytaDszLY7mLnpl

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 октября — 225-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

https://www.youtube.com/watch?v=zA2gU_oQs5o

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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