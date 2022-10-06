Наибольшие потери на трех направлениях. За сутки ВСУ ликвидировали более 300 военных РФ, уничтожено 15 беспилотников 6 октября, 09:48 РФ теряет тысячи единиц военной техники на войне против Украины (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 61 330 своих военных, за минувшие сутки — 330.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 6 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2449 ( +14)

+14) Боевые бронированные машины — 5064 ( +26)

+26) Артиллерийские системы — 1424 ( +10)

+10) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 344 ( +3)

РСЗО) — 344 +3) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 177 ( +0)

ПВО) — 177 +0) Самолеты — 266 ( +0)

+0) Вертолеты — 232 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1047 ( +15)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1047 +15) Крылатые ракеты — 246 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3854 ( +13)

+13) Специальная техника — 134 ( +2).

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 октября — 225-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

