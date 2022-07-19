Минус 100 оккупантов, танки и беспилотники. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольше потери за сутки 19 июля, 09:26 За сутки ВСУ уничтожили четыре танка оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 550 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 19 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.

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Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1691 ( +4)

+4) Боевые бронированные машины — 3892 ( +6)

+6) Артиллерийские системы — 851 ( +2)

+2) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 248 ( +0)

РСЗО) — 248 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 113 ( +0)

ПВО) — 113 +0) Самолеты — 220 ( +0)

+0) Вертолеты — 188 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 693 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 693 +3) Крылатые ракеты — 167 ( +1)

+1) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2767 ( +14)

+14) Специальная техника — 70 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 июля — 146-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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