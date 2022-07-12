В Генштабе ВСУ назвали направление, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 12 июля, 09:36 ВСУ уничтожили уже почти 11 000 единиц техник оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 37 470 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 12 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Николаевском направлении.

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Также оккупанты лишились более 10 500 единиц техники, среди них:

Танки — 1649 ( +4)

+4) Боевые бронированные машины — 3829 ( +1)

+1) Артиллерийские системы — 838 ( +0)

+0) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 247 ( +0)

РСЗО) — 247 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 109 ( +0)

ПВО) — 109 +0) Самолеты — 217 ( +0)

+0) Вертолеты — 188 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 676 ( +0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 676 +0) Крылатые ракеты — 155 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2699 ( +3)

+3) Специальная техника — 66 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 июля — 139-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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