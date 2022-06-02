Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в Украине: где за сутки ликвидировали больше всего оккупантов 2 июня, 11:13 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили уже более 9000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 850 своих военных.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Такие данные по состоянию на утро четверга, 2 июня, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Также оккупанты лишились более 9000 единиц техники, среди них:



Танки — 1363 ( +2)

+2) Боевые бронированные машины — 3354 ( +11)

+11) Артиллерийские системы — 661 ( +2)

+2) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 207 ( +2)

РСЗО) — 207 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 95 ( +1)

ПВО) — 95 +1) Самолеты — 210 ( +2)

+2) Вертолеты / helicopters — 175 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 521 ( +2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 521 +2) Крылатые ракеты — 120 ( +2),

+2), Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2325 ( +35)

+35) Специальная техника — 51 ( +2).

Россия напала на Украину 24 февраля. 2 июня — 99-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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