Более 700 оккупантов и 16 беспилотников. В Генштабе ВСУ назвали два направления, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки 10 ноября, 09:57 ВСУ уничтожают технику и живую силу оккупантов точными ударами (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 78 690 своих военных, за минувшие сутки — 740.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 10 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Больше всего вражеских потерь за минувшие сутки на Авдеевском и Лиманском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 17 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2804 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 5682 ( +16)

+16) Артиллерийские системы — 1805 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 393 ( +0)

РСЗО) — 393 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 205 ( +0)

ПВО) — 205 +0) Самолеты — 278 ( +0)

+0) Вертолеты — 260 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1499(+16)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1499(+16) Крылатые ракеты — 399 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4242 ( +15)

+15) Специальная техника — 159 ( +2)

Россия напала на Украину 24 февраля. 10 ноября — 260-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

