Более 700 оккупантов и 16 беспилотников. В Генштабе ВСУ назвали два направления, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки
ВСУ уничтожают технику и живую силу оккупантов точными ударами (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 78 690 своих военных, за минувшие сутки — 740.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 10 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Больше всего вражеских потерь за минувшие сутки на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Также оккупанты лишились более 17 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2804 (+3)
- Боевые бронированные машины — 5682 (+16)
- Артиллерийские системы — 1805 (+3)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 393 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 205 (+0)
- Самолеты — 278 (+0)
- Вертолеты — 260 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1499(+16)
- Крылатые ракеты — 399 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4242 (+15)
- Специальная техника — 159 (+2)
Россия напала на Украину 24 февраля. 10 ноября — 260-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.