В Генштабе ВСУ рассказали, где в Украине войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 12 октября, 11:39 Потери армии РФ с начала войны против Украины превысили 63 тысяч военных (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 63 380 своих военных, за минувшие сутки — 270.

Такие данные по состоянию на утро среды, 12 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook. Там отметили, что цифры еще будут корректироваться в течение дня, так как уточняются разведданные.

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Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2505 ( +1)

+1) Боевые бронированные машины — 5181 ( +19)

+19) Артиллерийские системы — 1507 ( +11)

+11) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 355 ( +2)

РСЗО) — 355 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 182 ( +1)

ПВО) — 182 +1) Самолеты — 268 ( +0)

+0) Вертолеты — 235 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1129 ( +25)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1129 +25) Крылатые ракеты — 315 ( +20)

+20) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3927 ( +11)

+11) Специальная техника — 136 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 октября — 232-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

