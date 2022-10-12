В Генштабе ВСУ рассказали, где в Украине войска РФ понесли наибольшие потери за сутки
Потери армии РФ с начала войны против Украины превысили 63 тысяч военных (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 63 380 своих военных, за минувшие сутки — 270.
Такие данные по состоянию на утро среды, 12 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook. Там отметили, что цифры еще будут корректироваться в течение дня, так как уточняются разведданные.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2505 (+1)
- Боевые бронированные машины — 5181 (+19)
- Артиллерийские системы — 1507 (+11)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 355 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 182 (+1)
- Самолеты — 268 (+0)
- Вертолеты — 235 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1129 (+25)
- Крылатые ракеты — 315 (+20)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3927 (+11)
- Специальная техника — 136 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 12 октября — 232-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.