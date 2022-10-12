В Генштабе ВСУ рассказали, где в Украине войска РФ понесли наибольшие потери за сутки

12 октября, 11:39
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Потери армии РФ с начала войны против Украины превысили 63 тысяч военных (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Потери армии РФ с начала войны против Украины превысили 63 тысяч военных (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 63 380 своих военных, за минувшие сутки — 270.

Такие данные по состоянию на утро среды, 12 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook. Там отметили, что цифры еще будут корректироваться в течение дня, так как уточняются разведданные.

Видео дня

Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

https://www.youtube.com/watch?v=C-mLkQwkx2A

Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2505 (+1)
  • Боевые бронированные машины — 5181 (+19)
  • Артиллерийские системы — 1507 (+11)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 355 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 182 (+1)
  • Самолеты — 268 (+0)
  • Вертолеты — 235 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1129 (+25)
  • Крылатые ракеты — 315 (+20)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3927 (+11)
  • Специальная техника — 136 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nsw79CNKEQN5HEraef7SQTHVyWn8Sc2nzsr28R6atzFGFu6L2NAmcg8dSQCCjs78l

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 октября — 232-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

https://www.youtube.com/watch?v=5TjHDuollL8

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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