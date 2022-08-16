Минус еще один вертолет и 150 оккупантов. Где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки 16 августа, 09:20 Армия РФ продолжает терять военную технику в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 900 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 16 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились почти 12 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1880 ( +4)

+4) Боевые бронированные машины — 4152 ( +11)

+11) Артиллерийские системы — 989 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 263 ( +2)

РСЗО) — 263 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 136 ( +0)

ПВО) — 136 +0) Самолеты — 233 ( +0)

+0) Вертолеты — 196 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 790 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 790 +3) Крылатые ракеты — 187 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3049 ( +5)

+5) Специальная техника — 92 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 августа — 174-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.





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