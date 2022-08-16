Минус еще один вертолет и 150 оккупантов. Где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки

16 августа, 09:20
Армия РФ продолжает терять военную технику в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Армия РФ продолжает терять военную технику в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 900 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 16 августа, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=NH002K75FAg

Также оккупанты лишились почти 12 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1880 (+4)
  • Боевые бронированные машины — 4152 (+11)
  • Артиллерийские системы — 989 (+4)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 263 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 136 (+0)
  • Самолеты — 233 (+0)
  • Вертолеты — 196 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 790 (+3)
  • Крылатые ракеты — 187 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3049 (+5)
  • Специальная техника — 92 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid07wYfxVGejkxcbeBryfMR1STHVRua9aJb4xv4sdoixEvHX4pmgtWqNfVvRCM56oBLl

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 августа — 174-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=lm8t32THPG8

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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