Минус 410 оккупантов и 15 единиц техники. Названы три направления, где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки

23 ноября, 09:49
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Техника российских оккупантов, уничтоженная в Херсонской области (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Техника российских оккупантов, уничтоженная в Херсонской области (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 410 своих военных, за минувшие сутки — 410.

Такие данные по состоянию на утро среды, 23 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери войска РФ понесли на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=24rGtZWNnNk

Также оккупанты лишились более 18 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2897 (+2)
  • Боевые бронированные машины — 5832 (+5)
  • Артиллерийские системы — 1887 (+5)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 395 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 209 (+0)
  • Самолеты — 278 (+0)
  • Вертолеты — 261 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1537(+0)
  • Крылатые ракеты — 480 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4396 (+3)
  • Специальная техника — 161 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mSJWH84b7f6sMcfxDeHQn7B6huF3WbTwmgQmunoZzyyc9YV7qKaeGfx4Eo9Q91Kal

Россия напала на Украину 24 февраля. 23 ноября — 273-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=mKCM4rWHzbI&t=6s

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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