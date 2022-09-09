Еще минус 650 военных РФ и вертолет. В Генштабе ВСУ назвали направления, где оккупанты понесли наибольшие потери за сутки 9 сентября, 09:02 Армия РФ несет значительные потери в Украине на фоне контрнаступления ВСУ (Фото:МО/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 51 900 своих военных, за минувшие сутки — 650.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 9 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2122 ( +10)

+10) Боевые бронированные машины — 4575 ( +18)

+18) Артиллерийские системы — 1237 ( +11)

+11) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 306 ( +1)

РСЗО) — 306 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 159 ( +0)

ПВО) — 159 +0) Самолеты — 239 ( +0)

+0) Вертолеты — 211 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 888 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 888 +4) Крылатые ракеты — 214 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3399 ( +55)

+55) Специальная техника — 114 ( +4).

Россия напала на Украину 24 февраля. 9 сентября — 198-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.

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