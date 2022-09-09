Еще минус 650 военных РФ и вертолет. В Генштабе ВСУ назвали направления, где оккупанты понесли наибольшие потери за сутки
Армия РФ несет значительные потери в Украине на фоне контрнаступления ВСУ (Фото:МО/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 51 900 своих военных, за минувшие сутки — 650.
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 9 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.
Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2122 (+10)
- Боевые бронированные машины — 4575 (+18)
- Артиллерийские системы — 1237 (+11)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 306 (+1)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 159 (+0)
- Самолеты — 239 (+0)
- Вертолеты — 211 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 888 (+4)
- Крылатые ракеты — 214 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3399 (+55)
- Специальная техника — 114 (+4).
Россия напала на Украину 24 февраля. 9 сентября — 198-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.
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