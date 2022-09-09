Еще минус 650 военных РФ и вертолет. В Генштабе ВСУ назвали направления, где оккупанты понесли наибольшие потери за сутки

9 сентября, 09:02
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Армия РФ несет значительные потери в Украине на фоне контрнаступления ВСУ (Фото:МО/Facebook)

Армия РФ несет значительные потери в Украине на фоне контрнаступления ВСУ (Фото:МО/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 51 900 своих военных, за минувшие сутки — 650.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 9 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2122 (+10)
  • Боевые бронированные машины — 4575 (+18)
  • Артиллерийские системы — 1237 (+11)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 306 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 159 (+0)
  • Самолеты — 239 (+0)
  • Вертолеты — 211 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 888 (+4)
  • Крылатые ракеты — 214 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3399 (+55)
  • Специальная техника — 114 (+4).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0H2pv4pTXyTyWyzgE4saCWxXCadEhWAgjYKxGZb4jV1uSmHwVmUZNSEXhWEEmPvmyl

Россия напала на Украину 24 февраля. 9 сентября — 198-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=I6zovq3226k

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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